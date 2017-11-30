«Мой главный экспонат – это зритель»: Сергей Шнуров привез в Минск выставку «Ретроспектива брендреализма»

Новости Беларуси. В Минске 1 декабря откроется выставка музыканта и лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. За день до начала в белорусской столице прошла пресс-конференция, посвященная открытию экспозиции.

«Ретроспектива брендреализма» продлится до середины января 2018 года. Минск станет третьим городом, куда Шнуров привезет свои работы, после Санкт-Петербурга и Москвы.

Согласно манифесту брендреализма, который в нынешнем году отметил 10-летний юбилей, нас окружают бренды и человек, выбирая их, определяет себя. Направление придумал Сергей Шнуров.