«Много положительных эмоций, с пользой для здоровья». Вариант для отдыха на одном из горнолыжных комплексов Беларуси

Последние деньки выдались по-настоящему снежными, многие отправились на склоны и горки, чтобы покататься на лыжах, сноубордах, санках и тюбингах.

Анастасия Жук, блогер: Потрясающе. Очень много положительных эмоций, с пользой для здоровья, свежий воздух, общение.

Сколько раз упали?

Анастасия Жук:

Мы не считали, нам было так весело, что такие издержки зимних видов спорта, как синяки и ушибы – это ничего страшного.

Сколько вы там катались?

Стюша Тайм, блогер:

Мы приехали туда в 12 дня и уехали в пять вечера.