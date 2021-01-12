«Много положительных эмоций, с пользой для здоровья». Вариант для отдыха на одном из горнолыжных комплексов Беларуси

Последние деньки выдались по-настоящему снежными, многие отправились на склоны и горки, чтобы покататься на лыжах, сноубордах, санках и тюбингах.
Последние деньки выдались по-настоящему снежными, многие отправились на склоны и горки, чтобы покататься на лыжах, сноубордах, санках и тюбингах.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – блогеры Анастасия Жук и Стюша Тайм.
Как покатались?
Анастасия Жук, блогер:
Потрясающе. Очень много положительных эмоций, с пользой для здоровья, свежий воздух, общение.
Сколько раз упали?
Анастасия Жук:
Мы не считали, нам было так весело, что такие издержки зимних видов спорта, как синяки и ушибы – это ничего страшного.
Сколько вы там катались?
Стюша Тайм, блогер:
Мы приехали туда в 12 дня и уехали в пять вечера.
Как это происходило? Ты минуту съезжаешь и потом 15 минут забираешься?
Анастасия Жук:
Все происходит гораздо быстрее.
Стюша Тайм:
Благодаря подъемникам.
Все остальные ответы на вопросы в вашем видео.
Стюша Тайм:
Зима продолжает радовать снегом. Мы находимся в одном из горнолыжных комплексов в Республике Беларусь.
Анастасия Жук:
Вокруг много ватрушек, а это значит, что мы хотим вам продемонстрировать, как тюбинг поможет скрасить ваш зимний выходной.
Стюша Тайм:
Совет для новичков: начинайте свое знакомство с тюбингом на небольших склонах и в специально отведенных для этого местах.
Анастасия Жук:
Основой для вашего комфортного зимнего отдыха является правильный подбор одежды.
Стюша Тайм:
Костюм должен состоять из трех слоев. Первый слой – термобелье. Второй – утеплитель, самый лучший вариант – это свитер или жилет из флиса. И третий слой – мембрана, обычно это комбинезон с резинками на рукавах и в нижней части брюк. Особое внимание обратите на обувь, ноги должны быть в тепле.
Радует то, что в горнолыжных комплексах всегда есть где перекусить, а если вы не хотите пользоваться кафе, можете взять еду с собой и перекусить в беседке.
Покатавшись на тюбинге, мы теперь можем точно заявить, что это прекрасное зимнее увлечение.
Анастасия Жук:
Для больших и маленьких.
Стюша Тайм:
Несомненно понравится каждому и принесет массу положительных эмоций.