Ловить пришлось 11 дней. В аэропорту кошка сбежала и пряталась в потолке

Персонал аэропорта попросил женщину выпустить кошку из клетки, чтобы соблюсти правила. Владелица питомца предупредила, что животное может сбежать, но выполнила просьбу. Дальше произошло непредвиденное – кошка сбежала. Как сообщает New York Post, 43-летняя жительница Нью-Йорка Тейлор Ли решила переехать в Калифорнию. Женщина взяла свои вещи, а также шестилетнюю кошку Муджи и отправилась в аэропорт.

Фото: facebook.com/taylor.thi.le

На пункте контроля Тейлор попросили достать кошку из переноски, чтобы коробку можно было проверить металлодетектором. Это обычная процедура, она необходима, чтобы не навредить здоровью питомца. Ли предупредила персонал, что Муджи может попытаться убежать, но согласилась действовать по правилам. Когда проводился осмотр, кошка испугалась, укусила хозяйку и вырвалась. Сотрудники аэропорта и Тейлор побежали за животным, но оно запрыгнуло в потолок.

Фото: facebook.com/taylor.thi.le

Сначала Ли перенесла свой рейс, но поскольку поиски кошки затягивались, женщина всё-таки улетела в Калифорнию. Оттуда она написала в соцсетях призыв о помощи, объяснив свою ситуацию. Вскоре на просьбу Тейлор откликнулись, и в аэропорт был направлен специалист с собакой-ищейкой. Владелец питомца подтвердил, что кошка всё ещё в потолке. Обрадованная Ли снова прилетела в Нью-Йорк и начала помогать выманивать Муджи. В итоге потребовалось 11 дней, чтобы загнать кошку в ловушку. После этого питомец был доставлен в ветклинику на осмотр, а затем Ли и Муджи полетели в Калифорнию.

Фото: facebook.com/taylor.thi.le