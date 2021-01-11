Отец нанял на работу сына, а потом уволил. Молодой человек не оправдал ожиданий

Молодой человек искал работу и договорился с отцом поработать у него на складе. Но сотрудничество прекратилось через несколько недель. Как рассказал пользователь Reddit под ником E11451913, он владеет складом, который использует для получения дополнительного дохода. 43-летний мужчина воспитывает 17-летнего сына по имени Адам. В последнее время юноша готовился к поступлению в колледж и усиленно искал работу. Супруга автора публикации предложила ему нанять их сына, чтобы он помогал на складе. Немного подумав, E11451913 согласился, что ему не помешал бы человек, который будет переносить коробки, приносить рабочим обед, помогать с уборкой и так далее. Отец и сын договорились о графике и зарплате, после чего юноша начал работать.

Фото: pixabay.com

Первые несколько недель всё шло благополучно, а затем со склада пропал один из компьютеров, которые клиент оставил на хранение. Автор публикации собрал всех работников, кроме сына, и сказал им, что не хватает одного компьютера. Они подумали, что это какая-то ошибка. Вернувшись домой, мужчина рассказал об инциденте сыну. Молодой человек стал утверждать, что видел, как один из рабочих украл компьютер. Автор истории потребовал назвать имя. После некоторых колебаний парень назвал человека. На следующий день E11451913 поговорил с этим мужчиной, он всё отрицал, но владелец склада не вполне был уверен в его невиновности, поэтому сказал, что у рабочего есть определённое время, чтобы вернуть компьютер. Ещё через день автору публикации пришла мысль посмотреть записи камер видеонаблюдения. Оказалось, что коробку с техникой со склада вынес его сын, а затем молодой человек поместил компьютер в машину друга.

Фото: pixabay.com