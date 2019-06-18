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«Мне очень понравилась скрытая эстетика ушей». Фотографии ушей борцов, а также снимки пловцов под водой показывают в Минске

18 июня 2019 06:56
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Приближается самое яркое событие года, к которому так долго готовилась Беларусь – II Европейские игры! Но уже сейчас можно проникнуться спортивным мероприятием в Национальном центре современных искусств. Там до 30 июня проходит необычная выставка.

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Белорусский художник Михаил Гулин представил на выставке проект «Борьба за искусство». Идея создать такую необычную экспозицию зародилась у автора в Казахстане. Именно там он заинтересовался эстетикой тела борца и решил творить именно в этом направлении.

«Мне очень понравилась скрытая эстетика ушей». Фотографии ушей борцов, а также снимки пловцов под водой показывают в Минске -1

Чтобы воплотить задумку в жизнь, Михаил упорно изучал характеры и темперамент спортсмена, посещал их тренировки, соревнования. И вот свершилось! На свет родились фотопортреты людей, сильных духом и телом.

«Мне очень понравилась скрытая эстетика ушей». Фотографии ушей борцов, а также снимки пловцов под водой показывают в Минске -4

Михаил Гулин, художник:
Мне очень понравилась скрытая эстетика ушей. То есть когда мы по этой травме можем фантазировать и воображать: интересно, сколько, вообще, схваток провёл этот человек, какая за этим ухом история.

«Мне очень понравилась скрытая эстетика ушей». Фотографии ушей борцов, а также снимки пловцов под водой показывают в Минске -7

«Мне очень понравилась скрытая эстетика ушей». Фотографии ушей борцов, а также снимки пловцов под водой показывают в Минске -9

15 экспозиционных залов с абсолютно разным подходом к искусству. Например, Азербайджан представил 21 скульптуру, а литовский автор – цветные подводные фотоработы: запечатлел пловцов в деле!

«Мне очень понравилась скрытая эстетика ушей». Фотографии ушей борцов, а также снимки пловцов под водой показывают в Минске -12

«Мне очень понравилась скрытая эстетика ушей». Фотографии ушей борцов, а также снимки пловцов под водой показывают в Минске -14

Дина Данилович, старший научный сотрудник Национального центра современных искусств, куратор проекта:
Это такой нестандартный взгляд на спортивный портрет, с такой иронией, юмором. Это очень современная фотография, это совсем другой подход: как можно фотографировать спортсменов.

«Мне очень понравилась скрытая эстетика ушей». Фотографии ушей борцов, а также снимки пловцов под водой показывают в Минске -17

Выставка показывает, что спорт – это искусство, бесконечный труд и ежедневные тренировки. Прежде чем добиться заветных результатов и признания публики, все чемпионы проходят путь длиною в десятилетия.

«Мне очень понравилась скрытая эстетика ушей». Фотографии ушей борцов, а также снимки пловцов под водой показывают в Минске -20

 

# Европейские игры # калейдоскоп # Дина Данилович # Михаил Гулин

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