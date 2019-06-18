«Мне очень понравилась скрытая эстетика ушей». Фотографии ушей борцов, а также снимки пловцов под водой показывают в Минске

Приближается самое яркое событие года, к которому так долго готовилась Беларусь – II Европейские игры! Но уже сейчас можно проникнуться спортивным мероприятием в Национальном центре современных искусств. Там до 30 июня проходит необычная выставка.

«Представим работу Малевича первый раз в Минске». Рассказываем о культурной программе II Европейских игр

Белорусский художник Михаил Гулин представил на выставке проект «Борьба за искусство». Идея создать такую необычную экспозицию зародилась у автора в Казахстане. Именно там он заинтересовался эстетикой тела борца и решил творить именно в этом направлении.