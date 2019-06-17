Лунный календарь на 18 июня: отложите важные дела и поешьте риса с фасолью

18 июня – 15-ый лунный день. Не самый благоприятный. Есть вероятность потратить энергию зря – замахнуться на многое, но сделать меньше, чем в другие сутки. Один из самых неудачных дней для работы, финансовых дел, переговоров – по возможности, отложите важные дела.

Старайтесь не поддаваться дурному влиянию, контролировать поведение – день чреват опрометчивыми поступками, грозящими негативными последствиями.

Из еды в эти сутки предпочтите острую и горячую, пользу принесут бобовые, рис, ячмень. Лучше не есть пищу животного происхождения и фрукты.