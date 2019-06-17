Фокусника в закрытой клетке опустили в воду – он пропал без вести

Индийский каскадер, которого опустили в реку в клетке, пропал без вести. О неудавшемся трюке сообщает Daily Mail. Мужчина был погружен в реку Ганг в Индии.

Сорокалетний Чанчал Лахири заковал себя 36 замками в клетку из непробиваемого стекла. Затем он был опущен в одну из самых полноводных рек Азии с помощью крана. Трюк заключался в том, что мужчина сможет выбраться из закрытой клетки под водой. Перед выполнением своего трюка каскадер отметил: «Если я смогу освободиться, это будет волшебство, если я не смогу, это будет трагично».