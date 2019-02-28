Какие цветы подарить супруге, а какие – коллеге? Отвечают эксперты
Новости России. Эксперты рассказали о том, какие цветы уместнее дарить мужчинам, а какие – женщинам.
Как сообщает РИА Новости, мужчине следует дарить девушке красные цветы только в том случае, если он испытывает к ней сильные чувства.
По словам педагога-консультанта по этикету и деловому протоколу, яркие красные цветы обычно считаются выражением страсти. Если даритель хочет просто поздравить женщину в честь праздника, например, сестру или коллегу по работе, то такой цвет выбирать не стоит.
Девочкам и девушкам рекомендуется вручать цветы пастельных тонов. Женщинам в возрасте предпочтительнее дарить цветы более насыщенных цветов, а белые тона для них не подойдут совсем.
Юным леди можно дарить небольшие букеты, дамам положено презентовать букет повнушительнее. В обоих случаях букеты должны быть округлой формы, поскольку вытянутые варианты ориентированы на мужчин. Стоит упомянуть, что мужчинам цветы обычно дарят на юбилеи или в честь профессионального события, если речь о представителе артистической профессии.
Другая эксперт согласилась с коллегой и уточнила, как именно связаны размер и цвет букета с возрастом женщины. Девушкам лучше дарить белые или розовые цветы с нераскрытыми или полузакрытыми бутонами.
Молодым незамужним женщинам предпочтительнее дарить цветы с открытыми бутонами розового оттенка или даже более насыщенного цвета. Молодым замужним женщинам тоже подходит этот вариант, а их мужья могут вручать своим избранницам красные цветы.
Также специалист добавила, что женщинам в возрасте не принято дарить белые цветы по той причине, что они, в определённом смысле, траурные. Гораздо лучше подойдут пёстрые и контрастные оттенки.
Что касается цветов в горшке, то их можно вручать родственницам, если они не возражают.
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