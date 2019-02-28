Какие цветы подарить супруге, а какие – коллеге? Отвечают эксперты

Новости России. Эксперты рассказали о том, какие цветы уместнее дарить мужчинам, а какие – женщинам. Как сообщает РИА Новости, мужчине следует дарить девушке красные цветы только в том случае, если он испытывает к ней сильные чувства. По словам педагога-консультанта по этикету и деловому протоколу, яркие красные цветы обычно считаются выражением страсти. Если даритель хочет просто поздравить женщину в честь праздника, например, сестру или коллегу по работе, то такой цвет выбирать не стоит.

Девочкам и девушкам рекомендуется вручать цветы пастельных тонов. Женщинам в возрасте предпочтительнее дарить цветы более насыщенных цветов, а белые тона для них не подойдут совсем. Юным леди можно дарить небольшие букеты, дамам положено презентовать букет повнушительнее. В обоих случаях букеты должны быть округлой формы, поскольку вытянутые варианты ориентированы на мужчин. Стоит упомянуть, что мужчинам цветы обычно дарят на юбилеи или в честь профессионального события, если речь о представителе артистической профессии. Другая эксперт согласилась с коллегой и уточнила, как именно связаны размер и цвет букета с возрастом женщины. Девушкам лучше дарить белые или розовые цветы с нераскрытыми или полузакрытыми бутонами.