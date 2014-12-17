В Каракасе прошел «Красочный забег»

5 тысяч венесуэльцев в минувшие выходные добровольно окрасились в разные цвета. В Каракасе состоялся так называемый «Красочный забег».

Цель мероприятия, помимо увеселительной, - поднять проблему насилия над детьми, чтобы положить ей конец.

Ради этого нужно пробежать 7 километров, либо пройти пешком 5 километров. На протяжении маршрута – несколько точек, где участников забрасывают безвредным разноцветным порошком.

«Красочный забег» также поддерживают несколько общественных организаций. Одна из них старается внедрить физическую активность в семейный отдых, а цель еще одной – превратить заброшенные места города в зеленые площадки.



Для Каракаса это уже второй подобный забег.