Прямой эфир

Тройняшки измазали друг друга кремом и шокировали маму – смешные кадры

30 сентября 2019 15:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тройняшки из Глазго измазались кремом от опрелостей, пока их родители думали, что малыши спят.

Родители 2-летних Инди, Эллы и Лекси думали, что тройняшки мирно спят. Когда родители услышали шум из-за двери, они заглянули внутрь и ужаснулись, пишет The Mirror. Сестры вымазали комнату и друг друга кремом от опрелостей. Дети особенно тщательно измазали свои волосы и мебель в комнате.

Тройняшки измазали друг друга кремом и шокировали маму – смешные кадры-1

Фото: Линдси Биррелл Палмер

Родители не стали ругать девочек, а сильно рассмеялись. Они быстро сделали несколько забавных кадров на память. Шокированные родители не стали ругать малышек, потому что они стараются всегда находить позитив даже в сложных поступках детей.  

Тройняшки измазали друг друга кремом и шокировали маму – смешные кадры-4

Фото: Линдси Биррелл Палмер

К счастью, маме удалось отмыть тройняшек и комнату.

Тройняшки измазали друг друга кремом и шокировали маму – смешные кадры-7

Фото: Линдси Биррелл Палмер

Забавные кадры теперь будут смешить семью не один год. 

Братья устроили побег из своих кроваток, но попались и рассмешили сеть – здесь подробнее.   

# Дети и родители # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Притворилась кустом. Девушка тайно сфотографировала, как парень делал предложение её сестре
30 сентября 2019 14:40

Притворилась кустом. Девушка тайно сфотографировала, как парень делал предложение её сестре

Братья впервые встретились спустя 75 лет. Они думали, что их убили на войне
30 сентября 2019 10:47

Братья впервые встретились спустя 75 лет. Они думали, что их убили на войне

«Зубр Барон стал отцом, он так волновался, что разбомбил домик, поэтому ремонта прибавилось». Как животных в зоопарке готовят к зиме
30 сентября 2019 09:16

«Зубр Барон стал отцом, он так волновался, что разбомбил домик, поэтому ремонта прибавилось». Как животных в зоопарке готовят к зиме