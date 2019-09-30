Тройняшки измазали друг друга кремом и шокировали маму – смешные кадры

Тройняшки из Глазго измазались кремом от опрелостей, пока их родители думали, что малыши спят. Родители 2-летних Инди, Эллы и Лекси думали, что тройняшки мирно спят. Когда родители услышали шум из-за двери, они заглянули внутрь и ужаснулись, пишет The Mirror. Сестры вымазали комнату и друг друга кремом от опрелостей. Дети особенно тщательно измазали свои волосы и мебель в комнате.

Фото: Линдси Биррелл Палмер

Родители не стали ругать девочек, а сильно рассмеялись. Они быстро сделали несколько забавных кадров на память. Шокированные родители не стали ругать малышек, потому что они стараются всегда находить позитив даже в сложных поступках детей.

Фото: Линдси Биррелл Палмер

К счастью, маме удалось отмыть тройняшек и комнату.

Фото: Линдси Биррелл Палмер