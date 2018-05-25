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«Очень жаль». Подписчики Сергея Шнурова шокированы новостью о его разводе с женой

25 мая 2018 14:46
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Новости России. 25 мая стало известно о том, что музыкант, лидер группировки «Ленинград», актер Сергей Шнуров разводится с женой Матильдой.

Певец сообщил об этом в социальных сетях.

Сергей Шнуров: «Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись» (читать далее).

Музыкант также попросил СМИ не беспокоить его и Матильду.

«Очень жаль». Подписчики Сергея Шнурова шокированы новостью о его разводе с женой-1

Фото: instagram.com/shnurovs

Этот брак стал третьим для Сергея Шнурова. Пара поженилась в 2010 году. 

Подписчики артиста назвали эту новость шокирующей и отметили, что «верили в любовь, глядя на вас». 

«Стильные, настоящие, без показухи и пафоса. Очень жаль», 

«Не хочется верить. Вы вдохновляли»,  

«С умом сохранить уважение к друг другу – это важно», 

«Вы очень крутые, уже сложно представить вас друг без друга».   

# Звезды # калейдоскоп # Сергей Шнуров # Матильда Шнурова # Фотофакт

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