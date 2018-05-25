«Очень жаль». Подписчики Сергея Шнурова шокированы новостью о его разводе с женой

Новости России. 25 мая стало известно о том, что музыкант, лидер группировки «Ленинград», актер Сергей Шнуров разводится с женой Матильдой.
Певец сообщил об этом в социальных сетях.
Сергей Шнуров: «Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись» (читать далее).
Музыкант также попросил СМИ не беспокоить его и Матильду.
Фото: instagram.com/shnurovs
Этот брак стал третьим для Сергея Шнурова. Пара поженилась в 2010 году.
Подписчики артиста назвали эту новость шокирующей и отметили, что «верили в любовь, глядя на вас».
«Стильные, настоящие, без показухи и пафоса. Очень жаль»,
«Не хочется верить. Вы вдохновляли»,
«С умом сохранить уважение к друг другу – это важно»,
«Вы очень крутые, уже сложно представить вас друг без друга».