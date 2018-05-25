«Очень жаль». Подписчики Сергея Шнурова шокированы новостью о его разводе с женой

Музыкант также попросил СМИ не беспокоить его и Матильду.

Сергей Шнуров: «Мы с Матильдой сообщаем о том, что приняли решение развестись» ( читать далее ).

Певец сообщил об этом в социальных сетях.

Новости России. 25 мая стало известно о том, что музыкант, лидер группировки «Ленинград», актер Сергей Шнуров разводится с женой Матильдой.

Этот брак стал третьим для Сергея Шнурова. Пара поженилась в 2010 году.

Подписчики артиста назвали эту новость шокирующей и отметили, что «верили в любовь, глядя на вас».

«Стильные, настоящие, без показухи и пафоса. Очень жаль»,

«Не хочется верить. Вы вдохновляли»,

«С умом сохранить уважение к друг другу – это важно»,

«Вы очень крутые, уже сложно представить вас друг без друга».