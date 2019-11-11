Кот стал интернет-звездой из-за огромных глаз. Они правда похожи на игрушечные

Кот стал популярным в интернете благодаря своим огромным глазам – они похожи на игрушечные. Как сообщает The Metro, уникальная внешность питомца по кличке Картошка удивляет людей.

Фото: instagram.com/therealcatato

Сейчас Картошке пять лет и он будто замер в постоянном недоумении. Хозяин кота начал вести Instagram-аккаунт питомца, который становится популярным. У него более 30 тысяч подписчиков.

Фото: instagram.com/therealcatato

Фото: instagram.com/therealcatato

Однако у владельца нет объяснения, почему Картошка выглядит именно так. «Я не знаю, есть ли у него генетическая особенность, но, несомненно, у кота запоминающийся образ».

Фото: instagram.com/therealcatato

Фото: instagram.com/therealcatato