Кот стал интернет-звездой из-за огромных глаз. Они правда похожи на игрушечные

Кот стал популярным в интернете благодаря своим огромным глазам – они похожи на игрушечные.
Как сообщает The Metro, уникальная внешность питомца по кличке Картошка удивляет людей.
Кот стал популярным в интернете благодаря своим огромным глазам – они похожи на игрушечные.
Как сообщает The Metro, уникальная внешность питомца по кличке Картошка удивляет людей.
Фото: instagram.com/therealcatato
Сейчас Картошке пять лет и он будто замер в постоянном недоумении. Хозяин кота начал вести Instagram-аккаунт питомца, который становится популярным. У него более 30 тысяч подписчиков.
Фото: instagram.com/therealcatato
Фото: instagram.com/therealcatato
Однако у владельца нет объяснения, почему Картошка выглядит именно так. «Я не знаю, есть ли у него генетическая особенность, но, несомненно, у кота запоминающийся образ».
Фото: instagram.com/therealcatato
Фото: instagram.com/therealcatato
Кот съел осу и стал интернет-звездой – фото до и после (смотрите здесь).