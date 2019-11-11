Прямой эфир

Девушка за год смогла похудеть на 60 кг, но потеряла всех своих друзей

11 ноября 2019 16:10
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Девушка за год похудела в два раза – со 120 до 63 килограмм – и потеряла своих лучших друзей.  

По информации Daily Mail, Николь из Коннектикута с детства весила больше нормы. Но в начале 2017 года девушка решила изменить свою жизнь и похудеть.  

Девушка за год смогла похудеть на 60 кг, но потеряла всех своих друзей -1

Летом этого же года Николь перенесла гастрэктомию, при которой ей удалили часть желудка. Спустя две недели после операции девушка начала тренироваться и изменила свои старые привычки в еде.  

За год Николь удалось сбросить 57 килограммов.  

«Я боролась со своим весом с детства и, наконец, избавилась от него. Во время моей первой беременности я набрала много кило и не смогла их потерять. Я попробовала разные диеты, но вес не менялся. Однако я также неправильно выбирала еду и не была последовательной. Я ела гамбургеры и пиццы, готовила нездоровую пищу с высоким содержанием углеводов».  

Девушка за год смогла похудеть на 60 кг, но потеряла всех своих друзей -4

Кроме того у девушки начались проблемы со здоровьем – высокое давление, проблемы со сном, риск диабета.  

«Один из самых страшных моментов для меня был, когда я просыпалась в панике, задыхаясь, потому что я переставала дышать во сне».  

Во время похудения и после него Николь поддерживал ее муж – Чарли, но отношения с близкими друзьями испортились.  

Девушка за год смогла похудеть на 60 кг, но потеряла всех своих друзей -7

С мужем

«Я получила грубые комментарии после успешного похудения от некоторых из моих близких людей. Я говорю о друзьях, с которыми общалась всю жизнь. Они вообще не поддерживали меня. Они критиковали, не понимая, что их шутки обидны. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что они просто завидуют. Я понял, что мне не нужно, чтобы в моей жизни были такие люди».  

Николь призналась, что испытывает гордость за свои достижения, они помогли ей реализовать свои карьерные цели – она стала личным тренером.  

Девушка за год смогла похудеть на 60 кг, но потеряла всех своих друзей -10

«Я так горжусь, что похудела, а также своими внутренними преобразованиями. Я стала более позитивной. Если вы хотите похудеть, то мой совет будет начать с сегодня. Не ждите понедельника. Делайте это только ради себя».  

Девушка похудела почти на 40 килограмм ради свадьбы сестры – здесь подробнее.  

# Красота # калейдоскоп # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Мужчина купил маленькую змею, а она превратилась в 5-метрового монстра – и всё еще растёт
11 ноября 2019 14:09

Мужчина купил маленькую змею, а она превратилась в 5-метрового монстра – и всё еще растёт

Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?
11 ноября 2019 12:42

Обама, Шварценеггер, Ди Каприо. С кем довелось встретиться экоактивистке Грете Тунберг?

Минутка ностальгии. Ксения Ситник рассматривает свой победный костюм в Музее государственности
11 ноября 2019 11:45

Минутка ностальгии. Ксения Ситник рассматривает свой победный костюм в Музее государственности