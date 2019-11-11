Девушка за год смогла похудеть на 60 кг, но потеряла всех своих друзей

Девушка за год похудела в два раза – со 120 до 63 килограмм – и потеряла своих лучших друзей. По информации Daily Mail, Николь из Коннектикута с детства весила больше нормы. Но в начале 2017 года девушка решила изменить свою жизнь и похудеть.

Летом этого же года Николь перенесла гастрэктомию, при которой ей удалили часть желудка. Спустя две недели после операции девушка начала тренироваться и изменила свои старые привычки в еде. За год Николь удалось сбросить 57 килограммов. «Я боролась со своим весом с детства и, наконец, избавилась от него. Во время моей первой беременности я набрала много кило и не смогла их потерять. Я попробовала разные диеты, но вес не менялся. Однако я также неправильно выбирала еду и не была последовательной. Я ела гамбургеры и пиццы, готовила нездоровую пищу с высоким содержанием углеводов».

Кроме того у девушки начались проблемы со здоровьем – высокое давление, проблемы со сном, риск диабета. «Один из самых страшных моментов для меня был, когда я просыпалась в панике, задыхаясь, потому что я переставала дышать во сне». Во время похудения и после него Николь поддерживал ее муж – Чарли, но отношения с близкими друзьями испортились.

С мужем

«Я получила грубые комментарии после успешного похудения от некоторых из моих близких людей. Я говорю о друзьях, с которыми общалась всю жизнь. Они вообще не поддерживали меня. Они критиковали, не понимая, что их шутки обидны. Мне потребовалось много времени, чтобы понять, что они просто завидуют. Я понял, что мне не нужно, чтобы в моей жизни были такие люди». Николь призналась, что испытывает гордость за свои достижения, они помогли ей реализовать свои карьерные цели – она стала личным тренером.