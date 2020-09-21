Фитнес-блогер показала, как сильно на её фигуру влияет воздух. Это фото словно из серии «до и после»

Все мы уже не раз слышали о том, что на фотографиях порой достаточно правильного ракурса, чтобы человек получился удачно. Анджули Мак из Новой Зеландии решила пойти дальше и показать, что после вдоха и выдоха люди тоже сильно меняются.

«Это не «до и после». Хотя меня не удивит, если какие-нибудь компании используют эти фотографии для продвижения своих товаров или услуг. Компании охотятся на людей, которым нужно быстрое решение проблемы, но так не бывает. А для фото достаточно выдохнуть и втянуть живот», – написала Мак на своей странице в Instagram.

По словам Анджули, несмотря на её более чем спортивное телосложение, у неё тоже появляются складки, когда она садится. С другой стороны, стоит ей немного напрячь мышцы, как на животе красуются шесть кубиков пресса.

Девушка напомнила, что нужно бережно относиться к здоровью, но не следуют подчинять всю свою жизнь диете. Ведь иногда хочется повеселиться с друзьями или семьёй на пикнике, а постоянный подсчёт калорий лишит всякой радости.