Фитнес-блогер показала, как сильно на её фигуру влияет воздух. Это фото словно из серии «до и после»
Спортивная девушка решила показать, насколько сильно может меняться фигура человека. Нужно лишь втянуть живот.
Все мы уже не раз слышали о том, что на фотографиях порой достаточно правильного ракурса, чтобы человек получился удачно. Анджули Мак из Новой Зеландии решила пойти дальше и показать, что после вдоха и выдоха люди тоже сильно меняются.
Фото: instagram.com/anjuli_fitforlife
«Это не «до и после». Хотя меня не удивит, если какие-нибудь компании используют эти фотографии для продвижения своих товаров или услуг. Компании охотятся на людей, которым нужно быстрое решение проблемы, но так не бывает. А для фото достаточно выдохнуть и втянуть живот», – написала Мак на своей странице в Instagram.
Фото: instagram.com/anjuli_fitforlife
По словам Анджули, несмотря на её более чем спортивное телосложение, у неё тоже появляются складки, когда она садится. С другой стороны, стоит ей немного напрячь мышцы, как на животе красуются шесть кубиков пресса.
Девушка напомнила, что нужно бережно относиться к здоровью, но не следуют подчинять всю свою жизнь диете. Ведь иногда хочется повеселиться с друзьями или семьёй на пикнике, а постоянный подсчёт калорий лишит всякой радости.
Фото: instagram.com/anjuli_fitforlife
Подписчики Мак поблагодарили её за такой наглядный пример. Они признали, что и сами всё это понимали, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
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