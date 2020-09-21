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Фитнес-блогер показала, как сильно на её фигуру влияет воздух. Это фото словно из серии «до и после»

21 сентября 2020 12:13
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Спортивная девушка решила показать, насколько сильно может меняться фигура человека. Нужно лишь втянуть живот.

Все мы уже не раз слышали о том, что на фотографиях порой достаточно правильного ракурса, чтобы человек получился удачно. Анджули Мак из Новой Зеландии решила пойти дальше и показать, что после вдоха и выдоха люди тоже сильно меняются.

Фитнес-блогер показала, как сильно на её фигуру влияет воздух. Это фото словно из серии «до и после» -1

Фото: instagram.com/anjuli_fitforlife 

«Это не «до и после». Хотя меня не удивит, если какие-нибудь компании используют эти фотографии для продвижения своих товаров или услуг. Компании охотятся на людей, которым нужно быстрое решение проблемы, но так не бывает. А для фото достаточно выдохнуть и втянуть живот», – написала Мак на своей странице в Instagram.

Фитнес-блогер показала, как сильно на её фигуру влияет воздух. Это фото словно из серии «до и после» -4

Фото: instagram.com/anjuli_fitforlife 

По словам Анджули, несмотря на её более чем спортивное телосложение, у неё тоже появляются складки, когда она садится. С другой стороны, стоит ей немного напрячь мышцы, как на животе красуются шесть кубиков пресса.

Девушка напомнила, что нужно бережно относиться к здоровью, но не следуют подчинять всю свою жизнь диете. Ведь иногда хочется повеселиться с  друзьями или семьёй на пикнике, а постоянный подсчёт калорий лишит всякой радости.

Фитнес-блогер показала, как сильно на её фигуру влияет воздух. Это фото словно из серии «до и после» -7

Фото: instagram.com/anjuli_fitforlife 

Подписчики Мак поблагодарили её за такой наглядный пример. Они признали, что и сами всё это понимали, но, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Ранее мы рассказывали о парне, который похудел вдвое. И хотя теперь у него есть «излишки» кожи, он стал совсем другим человеком – здесь подробности.

# Фитнес # калейдоскоп # Фотофакт

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