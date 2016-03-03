«Ленивая» пара из Великобритании целую неделю не могла забрать огромный выигрыш в лотерею

Новости Великобритании. Семейная пара из Питерборо целую неделю не забирала огромный выигрыш в лотерею из-за того, что в их доме шел ремонт, сообщает SkyNews.

Лиза Кэннингз:

Я знаю, это звучит безумно, но в тот момент мы уже упаковали все вещи в коробки и полностью подготовились к покраске дома, которую мы планировали несколько лет.

Джерри Кэннингзу и его жене Лизе потребовалось определенное время, чтобы понять, что они выиграли $45 млн: они ждали, когда появится онлайн-трансляция, чтобы перепроверить билет и подтвердить свои догадки.

Лиза Кэннингз:

Это также означало, что Джерри должен был носить выигрышный билет в бумажнике всю неделю. Он был очень нервным!