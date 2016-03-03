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«Ленивая» пара из Великобритании целую неделю не могла забрать огромный выигрыш в лотерею

03 марта 2016 12:17
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Новости Великобритании. Семейная пара из Питерборо целую неделю не забирала огромный выигрыш в лотерею из-за того, что в их доме шел ремонт, сообщает SkyNews.

Лиза Кэннингз:
Я знаю, это звучит безумно, но в тот момент мы уже упаковали все вещи в коробки и полностью подготовились к покраске дома, которую мы планировали несколько лет.

Джерри Кэннингзу и его жене Лизе потребовалось определенное время, чтобы понять, что они выиграли $45 млн: они ждали, когда появится онлайн-трансляция, чтобы перепроверить билет и подтвердить свои догадки.

Лиза Кэннингз:
Это также означало, что Джерри должен был носить выигрышный билет в бумажнике всю неделю. Он был очень нервным!

«Ленивая» пара из Великобритании целую неделю не могла забрать огромный выигрыш в лотерею-1

Куда потратить деньги, пара уже решила.

Бывший учитель истории и его жена собирались в тур по Новой Зеландии. Также мужчина хочет потратить часть суммы на полет на истребителе.

Планируют Кэннингзы материально помогать своим детям и внукам, но не слишком баловать их.

Джерри Кэннингз:
Мы поможем им купить хорошие дома, но не хотим, чтобы деньги встали на первое место.
А в целом, мы не будем ничего менять. Будем жить так же скучно и обычно, как раньше.

# Фотофакт # калейдоскоп # Деньги # Лиза Кэннингз

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