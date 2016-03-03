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«Булавка была больше, чем ее нос»: 5-летняя девочка полгода ходила с булавкой в носу

03 марта 2016 11:57
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Новости США. Шесть месяцев назад у Хлои Рассел начался сильный насморк. Девочку осмотрели три разных доктора, и каждый из них отмечал, что у малышки инфекция носовых пазух. Для лечения выписали антибиотики.

Кэйтлин Пауэлл, мама Хлои:
Полгода назад у Хлои начался насморк. Из одной ноздри вытекала зеленоватая жидкость с отвратительным запахом.

«Булавка была больше, чем ее нос»: 5-летняя девочка полгода ходила с булавкой в носу-1



Месяц, другой, третий. Препараты не помогали. Пятилетняя девочка промучалась полгода. Родители Хлои пробовали, как они говорят, все на свете.

Водили дочь и к стоматологу. Потому что думали: это может быть связано с зубами.

В один из дней семью Расселов посетил дядя Хлои. Он заставил девочку высморкаться.

Кэйтлин Пауэлл, мама Хлои:
Брат сказал Хлое, что нос ее просто ужасный. Заставлял ее сморкаться как можно сильнее. И в момент, когда Хлоя сморкнулась, из ее носа вылетела булавка. Булавка была больше, чем ее нос. Мы были в ужасе. Я спросила у нее, засовывала ли она в нос этот предмет. Хлоя ответила да, но сказать мне об этом забыла.

«Булавка была больше, чем ее нос»: 5-летняя девочка полгода ходила с булавкой в носу-4



Булавка была около четырех сантиметров в длину. Игла с головкой почернела и разложилась.

Сейчас здоровью девочки больше ничего не угрожает.

Несколько лет назад мы рассказывали похожую историю, которая произошла в России. Женщина 35 лет лечилась от насморка, пока в ее носу не обнаружили пуговицу. Остается неясным, как инородное тело могло проникнуть в организм женщины. Как отмечают оториноларингологи, «предмет попал в нос пациентки, когда ей было несколько месяцев». Здесь подробнее.

# Фотофакт # калейдоскоп # Необычное # Хлоя Рассел

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