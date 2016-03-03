«Булавка была больше, чем ее нос»: 5-летняя девочка полгода ходила с булавкой в носу

Новости США. Шесть месяцев назад у Хлои Рассел начался сильный насморк. Девочку осмотрели три разных доктора, и каждый из них отмечал, что у малышки инфекция носовых пазух. Для лечения выписали антибиотики.



Кэйтлин Пауэлл, мама Хлои:

Полгода назад у Хлои начался насморк. Из одной ноздри вытекала зеленоватая жидкость с отвратительным запахом.





Месяц, другой, третий. Препараты не помогали. Пятилетняя девочка промучалась полгода. Родители Хлои пробовали, как они говорят, все на свете.

Водили дочь и к стоматологу. Потому что думали: это может быть связано с зубами. В один из дней семью Расселов посетил дядя Хлои. Он заставил девочку высморкаться.



Кэйтлин Пауэлл, мама Хлои:

Брат сказал Хлое, что нос ее просто ужасный. Заставлял ее сморкаться как можно сильнее. И в момент, когда Хлоя сморкнулась, из ее носа вылетела булавка. Булавка была больше, чем ее нос. Мы были в ужасе. Я спросила у нее, засовывала ли она в нос этот предмет. Хлоя ответила да, но сказать мне об этом забыла.





Булавка была около четырех сантиметров в длину. Игла с головкой почернела и разложилась.