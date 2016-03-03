Свадьба 16-летних подростков в Китае взорвала Интернет

Свадебные фотографии пары из провинции Гуанси на неделе попали в социальные сети.

Новости Китая. В Китае, где многие аспекты семейной жизни по-прежнему жестко регулируются, разгорелись нешуточные споры насчет недавней свадьбы двух 16-летних подростков, сообщает BBC .

Также девушка добавила, что родные их полностью поддерживают.

брак был вынужденным, так что мы решили все-таки отпраздновать нашу свадьбу.

Невеста: Мы знаем друг друга больше года,

Но невеста рассказала местной газете, что они лишь провели праздник, а брак заключат, когда достигнут совершеннолетия.

законный возраст вступления в брак в Китае – 20 лет для женщины и 22 года для мужчины.

В Интернете и в средствах массовой информации Китая появилось множество комментариев возмущенных людей, ведь

Сообщество же негодует по двум причинам. Одни считают ранние браки безответственностью.

Так, комментатор одной из китайских газет пожелал новобрачным счастья, но сурово заключил: «Любовь – это не игра, любовь – это форма ответственности и долга перед семьей и обществом, мы надеемся, что вы это понимаете!».

Другие в комментариях хотя и отмечают, что ранние браки не были редкостью в Древнем Китае, и что это до сих пор довольно распространено в сельских районах, видят в этом некую корысть.

Первая причина заключения таких браков – экономическая. Для бедных сельских семей рано выйти замуж и завести детей – это способ увеличить семейный доход.

Другой причиной называют отсутствие полового воспитания. Китайский фотограф из Нью-Йорка Муйи Сяо сделала фоторепортаж о нескольких молодых парах, вынужденных жениться из-за незапланированной беременности.

Муйи Сяо:

Местные жители рассказывают, что их дети с раннего возраста смотрят романтические телесериалы по ТВ или в Интернете, но они не получают должного объяснения.

Молодые пары сталкиваются с большими трудностями, как только у них появляются дети.

Например, каждый ребенок должен иметь «хукоу» – важный документ, который позволит ему или ей пойти в школу, получить медицинское обслуживание, открыть счет в банке, даже элементарно покупать билеты на поезд или самолет. Однако дети, рожденные в ранних браках, считаются незаконными. И чтобы получить такой документ родителям приходится выплачивать различные штрафы.

Молодые пары, конечно же, считают это незаслуженным, ведь, по их мнению, жениться и заводить семью рано – это вполне нормально.