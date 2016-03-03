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Свадьба 16-летних подростков в Китае взорвала Интернет

03 марта 2016 12:13
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Новости Китая. В Китае, где многие аспекты семейной жизни по-прежнему жестко регулируются, разгорелись нешуточные споры насчет недавней свадьбы двух 16-летних подростков, сообщает BBC.

Свадебные фотографии пары из провинции Гуанси на неделе попали в социальные сети.

Свадьба 16-летних подростков в Китае взорвала Интернет-1


Фото. 16-летняя невеста

В Интернете и в средствах массовой информации Китая появилось множество комментариев возмущенных людей, ведь

законный возраст вступления в брак в Китае – 20 лет для женщины и 22 года для мужчины.

Но невеста рассказала местной газете, что они лишь провели праздник, а брак заключат, когда достигнут совершеннолетия.

Невеста:
Мы знаем друг друга больше года,

брак был вынужденным, так что мы решили все-таки отпраздновать нашу свадьбу.

Также девушка добавила, что родные их полностью поддерживают. 

Свадьба 16-летних подростков в Китае взорвала Интернет-4


Фото. 16-летний жених

Сообщество же негодует по двум причинам. Одни считают ранние браки безответственностью.

Так, комментатор одной из китайских газет  пожелал новобрачным счастья, но сурово заключил: «Любовь – это не игра, любовь – это форма ответственности и долга перед семьей и обществом, мы надеемся, что вы это понимаете!».

Другие в комментариях хотя и отмечают, что ранние браки не были редкостью в Древнем Китае, и что это до сих пор довольно распространено в сельских районах, видят в этом некую корысть. 

Первая причина заключения таких браков – экономическая. Для бедных сельских семей рано выйти замуж и завести детей – это способ увеличить семейный доход. 

Другой причиной называют отсутствие полового воспитания. Китайский фотограф из Нью-Йорка Муйи Сяо сделала фоторепортаж о нескольких молодых парах, вынужденных жениться из-за незапланированной беременности.

Муйи Сяо:
Местные жители рассказывают, что их дети с раннего возраста смотрят романтические телесериалы по ТВ или в Интернете, но они не получают должного объяснения.

Молодые пары сталкиваются с большими трудностями, как только у них появляются дети.

Например, каждый ребенок должен иметь «хукоу» – важный документ, который позволит ему или ей пойти в школу, получить медицинское обслуживание, открыть счет в банке, даже элементарно покупать билеты на поезд или самолет. Однако дети, рожденные в ранних браках, считаются незаконными. И чтобы получить такой документ родителям приходится выплачивать различные штрафы.

Молодые пары, конечно же, считают это незаслуженным, ведь, по их мнению, жениться и заводить семью рано – это вполне нормально.

# Фотофакт # Брак и семья # калейдоскоп # Муйи Сяо

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