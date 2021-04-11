Легко находил общий язык с людьми и никогда не уставал. Дочь Юрия Гагарина рассказала о своём отце

Новости России. 12 апреля в мире празднуется День космонавтики. Он приурочен к первому полёту человека в космос, который произошёл 60 лет назад. Этим человеком стал Юрий Гагарин. По случаю годовщины памятного события дочь первого космонавта Елена Гагарина рассказала об отце в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1». Чуть не погиб на охоте По словам дочери Юрия Алексеевича, её отец был заядлым охотником. Один раз зимой Гагарин едва не был серьёзно ранен. На спину первому космонавту прыгнула рысь, но он успел вовремя среагировать и выстрелить в зверя.

Фото: instagram.com/jekaterina_dergunova

Мастер на все руки Юрий Алексеевич придерживался мнения, что мужчина должен уметь сам справляться с любой работой. Когда Гагарин не занимался подготовкой к полётам, он проверял, чтобы в доме всё было как надо. Сам забивал гвозди, чинил утюг, мастерил. По словам его дочери, к ним домой ни разу не приходили электрики или слесари, разве что не по работе. Юрий Алексеевич отличался трудоспособностью, он мог одинаково хорошо трудиться как утром, так и ночью, а также обладал неугасающим желанием знать всё и обо всём.

Фото: instagram.com/cccp.history

Дружил с Фиделем Кастро По словам Елены Гагариной, её отец и Кастро быстро нашли общий язык. Особенно сильно дочери первого космонавта запомнился случай в аэропорту. Когда Гагарин прилетел на Кубу, его пришли встречать многие люди, в том числе и Фидель. Едва Юрий Алексеевич вышел из самолёта, как начался ливень. Космонавту предложили плащ-палатку, но он посчитал, что если все мокнут под дождём, то будет неправильно одному остаться сухим. Гагарин отказался от плащ-палатки, насквозь промок и завоевал симпатии кубинцев.

Фото: instagram.com/elza_vlo

Был всесторонне развит Елена Гагарина рассказала, что её отец прекрасно пел, мог цитировать поэтов, отлично разбирался в истории и искусстве. Дочь Юрия Алексеевича помнит, как отец рассказывал про Бородинскую битву. У космонавта была очень чёткая и логически правильно построенная речь.

Фото: instagram.com/senin.vladimir.965

Увлечённость полётами Хотя Гагарин знал и умел многое, а интересовался практически всем, настоящей его страстью были полёты. По словам Елены Гагариной, её отец обожал находиться за штурвалом самолёта, осваивать новую технику и попутно решать возникающие проблемы.

Фото: instagram.com/smelyugenagent