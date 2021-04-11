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Легко находил общий язык с людьми и никогда не уставал. Дочь Юрия Гагарина рассказала о своём отце

11 апреля 2021 16:11
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Новости России. 12 апреля в мире празднуется День космонавтики. Он приурочен к первому полёту человека в космос, который произошёл 60 лет назад. Этим человеком стал Юрий Гагарин. По случаю годовщины памятного события дочь первого космонавта Елена Гагарина рассказала об отце в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1». 

Чуть не погиб на охоте 

По словам дочери Юрия Алексеевича, её отец был заядлым охотником. Один раз зимой Гагарин едва не был серьёзно ранен. На спину первому космонавту прыгнула рысь, но он успел вовремя среагировать и выстрелить в зверя. 

Легко находил общий язык с людьми и никогда не уставал. Дочь Юрия Гагарина рассказала о своём отце-1

Фото: instagram.com/jekaterina_dergunova 

Мастер на все руки 

Юрий Алексеевич придерживался мнения, что мужчина должен уметь сам справляться с любой работой. Когда Гагарин не занимался подготовкой к полётам, он проверял, чтобы в доме всё было как надо. Сам забивал гвозди, чинил утюг, мастерил. По словам его дочери, к ним домой ни разу не приходили электрики или слесари, разве что не по работе. Юрий Алексеевич отличался трудоспособностью, он мог одинаково хорошо трудиться как утром, так и ночью, а также обладал неугасающим желанием знать всё и обо всём. 

Легко находил общий язык с людьми и никогда не уставал. Дочь Юрия Гагарина рассказала о своём отце-4

Фото: instagram.com/cccp.history 

Дружил с Фиделем Кастро 

По словам Елены Гагариной, её отец и Кастро быстро нашли общий язык. Особенно сильно дочери первого космонавта запомнился случай в аэропорту. Когда Гагарин прилетел на Кубу, его пришли встречать многие люди, в том числе и Фидель. Едва Юрий Алексеевич вышел из самолёта, как начался ливень. Космонавту предложили плащ-палатку, но он посчитал, что если все мокнут под дождём, то будет неправильно одному остаться сухим. Гагарин отказался от плащ-палатки, насквозь промок и завоевал симпатии кубинцев. 

Легко находил общий язык с людьми и никогда не уставал. Дочь Юрия Гагарина рассказала о своём отце-7

Фото: instagram.com/elza_vlo 

Был всесторонне развит 

Елена Гагарина рассказала, что её отец прекрасно пел, мог цитировать поэтов, отлично разбирался в истории и искусстве. Дочь Юрия Алексеевича помнит, как отец рассказывал про Бородинскую битву. У космонавта была очень чёткая и логически правильно построенная речь. 

Легко находил общий язык с людьми и никогда не уставал. Дочь Юрия Гагарина рассказала о своём отце-10

Фото: instagram.com/senin.vladimir.965 

Увлечённость полётами

Хотя Гагарин знал и умел многое, а интересовался практически всем, настоящей его страстью были полёты. По словам Елены Гагариной, её отец обожал находиться за штурвалом самолёта, осваивать новую технику и попутно решать возникающие проблемы. 

Легко находил общий язык с людьми и никогда не уставал. Дочь Юрия Гагарина рассказала о своём отце-13

Фото: instagram.com/smelyugenagent 

Юрий Алексеевич известен и как заботливый отец. Первый космонавт воспитывал двух дочек. А сейчас у Гагарина есть и внуки. Как выглядят его наследники – смотрите здесь.

# Космос # калейдоскоп # Елена Гагарина # Юрий Гагарин # Фидель Кастро

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