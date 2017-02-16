Автомастер из Могилева подарил жене робота «ВАЛЛИнтина»

Новости Беларуси. Супруга автомастера Вадима Кученкова явно не ожидала, что на 14 февраля получит от мужа в подарок настоящего робота. Могилевчанин сделал из металлолома копию знаменитого персонажа мультфильма «ВАЛЛ-И» и подарил его жене вместе с металлической валентинкой.

«Если помните мультфильм, этот робот, Валли, дарил своей любимой все самое ценное, что у него было. Мне кажется, это самый романтичный из всех роботов, которых мы знаем, такой милый работяжка», — объясняет свой подарок Вадим Кученков.

«ВАЛЛИнтин» полметра в высоту, весит 25 килограмм, имеет светящиеся глаза и встроенный вольтметр.

Мастер делал его семь вечеров из металлолома, который был в его гараже. «Руки, например, — это коромысла на распредвалу. Глаза — проекторы автомобиля Nissan, старой машины супруги. Если к ним близко поднести, например, лист бумаги, можно увидеть проекцию логотипа марки. Вся электрика в роботе работает от двух батареек».