Когда в роду были ниндзя. 11 человек, которые вовремя надели правильную одежду

Какую надеть одежду? Все мы иногда задаёмся этим вопросом. На вечеринку нужно надеть что-то повеселее, а на работу – официальное. Часто в одежде человека нет ничего необычного, но иногда кто-то может выбрать очень подходящий случаю гардероб. Вот одиннадцать примеров, когда люди слились с местностью.