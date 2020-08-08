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Когда в роду были ниндзя. 11 человек, которые вовремя надели правильную одежду

08 августа 2020 13:21
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Какую надеть одежду? Все мы иногда задаёмся этим вопросом. На вечеринку нужно надеть что-то повеселее, а на работу – официальное. Часто в одежде человека нет ничего необычного, но иногда кто-то может выбрать очень подходящий случаю гардероб. Вот одиннадцать примеров, когда люди слились с местностью.

Когда в роду были ниндзя. 11 человек, которые вовремя надели правильную одежду -1

Фото: pikabu.ru / iProcione

Когда в роду были ниндзя. 11 человек, которые вовремя надели правильную одежду -3

Фото: reddit.com/user/TheFakeParth20

Когда в роду были ниндзя. 11 человек, которые вовремя надели правильную одежду -5

Фото: pikabu.ru / the1game

Когда в роду были ниндзя. 11 человек, которые вовремя надели правильную одежду -7

Фото: reddit.com/user/CaughtInDireWood

Когда в роду были ниндзя. 11 человек, которые вовремя надели правильную одежду -9

Фото: pikabu.ru / DV123

Когда в роду были ниндзя. 11 человек, которые вовремя надели правильную одежду -11

Фото: reddit.com/user/neinherz

Когда в роду были ниндзя. 11 человек, которые вовремя надели правильную одежду -13

Фото: pikabu.ru / Deathman

Когда в роду были ниндзя. 11 человек, которые вовремя надели правильную одежду -15

Фото: reddit.com/user/Osirisk

Когда в роду были ниндзя. 11 человек, которые вовремя надели правильную одежду -17

Фото: pikabu.ru / iProcione

Когда в роду были ниндзя. 11 человек, которые вовремя надели правильную одежду -19

Фото: reddit.com/user/TheJoker12349

Когда в роду были ниндзя. 11 человек, которые вовремя надели правильную одежду -21

Фото: reddit.com/user/H4voc_FuZn

Если вы думаете, что это прекрасная маскировка, то знайте – животные могут ещё лучше. Попробуйте найти спрятавшихся сов (здесь подробнее).

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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