«Когда увидела инструмент, я в него влюбилась, потому что невероятное звучание». История успеха белорусской арфистки

Лира, прародительница арфы, была любимым инструментом древнегреческих богов, а Пифагор использовал ее как эликсир для здоровья. Млечным путем арфа стала и для Вероники Грабовской.

Вероника Грабовская, арфистка, преподаватель Республиканской гимназии-колледжа при Белорусской государственной академии музыки:

Меня привели в Республиканскую музыкальную гимназию совсем маленькой, мне было 7 лет. В моей семье не было музыкантов, только мама играла на скрипке в детстве. Когда увидела инструмент, я в него влюбилась, потому что невероятное звучание, такой бархатный звук. После того, как я закончила колледж, я поступила в Российскую академию музыки имени Гнесиных к профессору Наталии Хамидовне Шамеевой. Низкий поклон моему профессору.

Талант оправдал ожидания. Сегодня арфистка выступает в филармонии и успевает творить на две столицы. Учится в магистратуре в Гнесинке, преподает детям в родной альма-матер.

Ясна Глотова, арфистка, лауреат международных конкурсов:

Нужна растяжка пальцев, чтобы брать большие аккорды. Я решила, что буду преподавать в разных странах, чтобы арфа стала таким инструментом, чтобы о ней все знали.

София Бедрицкая, арфистка, лауреат международного конкурса:

Держится арфа гордо и прямо, как церемонная знатная дама. Только встречаются арфа и руки, как разлетаются нежные звуки. Я, наверное, хочу ездить по странам, играть и сочинять.

Лета Глотова, арфистка, лауреат международных конкурсов:

«Гарри Поттер» тоже нравится, беру музыку из него и из «Властелина колец» тоже. Сначала на фортепиано, потом на арфу. Вероника Юрьевна очень помогает нам в этом.

Нам дали хрустальные васильки, дипломы. Мне хочется для английской королевы играть и в каких-нибудь фильмах.

Музыкант XXI века должен быть мобильным и многогранным. Маленькие дарования успевают на актерское мастерство и живопись, в музеи и на концерты. Впитывают искусство со всех сторон, ведь мало безупречно сыграть, нужно понимать смысл и тонко чувствовать. Все это прививает учитель, лауреат международных конкурсов во Франции, Италии, России, Португалии.

Вероника Грабовская:

Самой запоминающейся была Италия, мы как раз выступали в том городе, где производят арфы. Мы ходили на фабрику и смотрели, как делаются инструменты. Это очень интересно. Своих детей она старается знакомить со звездами в мире арфы и налаживает контакт с родителями. Только командой и общей поддержкой можно воспитать таланты.

Вероника Грабовская:

Недавно у нас прошел международный арфовый день. Мы делали трансляцию с другими арфистами со всего мира. Участвовало более 60 стран, и мне очень приятно, что мои ученицы все сыграли. Нас услышали и увидели во всем мире. Арфистка мечтает представлять Беларусь и солировать с оркестрами по всему миру. И хоть в свои 23 она достигла многого, признается, каждый день – новый старт.