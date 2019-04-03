Прямой эфир

Что бывает, когда впервые попробовал лимон. Реакция малышей бесценна

03 апреля 2019 15:12
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Чем старше становятся дети, тем активнее они начинают познавать окружающий мир. И не всё на первый взгляд может показаться вкусным. Вот, как отреагировали в первый раз малыши, когда попробовали лимон. Забавное видео было опубликовано на YouTube-канале «Fun and Fails». 

Кстати, даже не так много взрослых любят лимон в чистом виде – обычно его добавляют в чай или в блюда.  

Однако чего только не выдумают родители. Многие дети даже не подозревали, что мама и папа могут дать им попробовать настолько кислый фрукт. Реакция малышей на лимон – просто бесценна – это смесь удивления, испуга и новых впечатлений.  

Пока мама не видит. Папы остались одни с малышами – что из этого вышло (смотрите здесь).  

# Дети # калейдоскоп

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