«Когда делаешь эти поделки, обычно это сближает». Конкурс семейных видеороликов стартовал в Минске

В семье Тарасевич, кажется, поселились рождественские эльфы. Повсюду гирлянды, ветви ели и дух волшебства. Но на самом деле эта новогодняя атрибутика – дело рук маленькой феи Аксиньи. Каждый год в канун праздника, она создает сказку наяву.

Аксинья Тарасевич, участница конкурса «Волшебная мастерская»:

Эту елочку мы делали в прошлом году, сделали из губки, горшка и веточек. Мы делали елочку где-то 3 часа. Это такой занимательный и очень интересный процесс. Дети просто увлекаются, им нравится это делать.

Юную мастерицу родители поддерживают во всех начинаниях. А когда узнали о старте семейного конкурса «Волшебная мастерская», взялись за раскрутку блогерского таланта.

Светлана Тарасевич, участница конкурса «Волшебная мастерская»:

Ребенок решил просто сделать ролик, то, что может сделать обыкновенный ребенок 7-8 лет, естественно, с участием взрослых. Когда делаешь эти все поделки, обычно это сближает. Семья вместе, время проводите вместе, эти поделки становятся милым дополнением в любой дом, особенно приятно, когда эти поделки дарятся бабушкам, дедушкам.

Мобильный телефон и семейный подряд – главное условие виртуального конкурса на самый новогодний и креативный ролик. К участию приглашаются все. Тематика видео – полет фантазий. Если вы душа любой компании – изобразите пантомиму, если вы любите совершать подвиги на кухне – устройте кулинарные баталии.

Екатерина Мальцева, директор ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей»:

Поскольку массовые мероприятия мы проводить не можем, мы перешли в режим онлайн. В преддверии Нового года хочется поздравить семьи и вовлечь их, чтобы они раскрывали и развивали свой творческий потенциал, чтобы они нам рассказали и показали свое времяпрепровождение. В этой семье творческий процесс запущен. Превратите и вы домашние посиделки в креативный перформанс.

Жанна Романович, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, председатель Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин»:

Конкурс организован при поддержке Минской городской организации ОО «Белорусский союз женщин», ГУ «Минский городской центр социального обслуживания семьи и детей» и Комитета по труду, занятости и социальной защите. Нам очень хотелось, чтобы этот Новый год для наших самых маленьких жителей столицы не был неудавшимся, это, наоборот, должен быть праздник, который пройдет в более ярком и интересном для детей и для всей семьи формате.