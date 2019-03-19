Лжедмитрий 1. Он в 25 лет захватил власть. Но так ли плох он был для России?

В истории всегда найдётся личность, которую мы привычно отождествляем со злом. К такой оценке её роли нас приучают школа, книги, кино. Только спустя время, приобретая собственный жизненный опыт и новые знания, мы начинаем смотреть на прошлое иначе, не делая однозначных выводов. История – дама капризная, в ней всё непросто: и события, и люди. С этой позиции и попробуем с вами взглянуть на одного молодого человека, который в начале 17 века взбудоражил всю Россию. Только ли зло он принёс стране?

Его звали Григорий Отрепьев. Беглый монах в 1604 году пришёл с войском из Польши завладеть российским престолом. Утверждал, что он - царевич Дмитрий, чудом выживший сын Ивана Грозного, а посему имеет на это законное право.

И он был не одинок в своём стремлении сменить на Москве власть. Часть польских панов мечтала прибрать к рукам русские земли. И время пришло подходящее: Кремль раздирали дворцовые войны, росло недовольство правлением Годунова. Поэтому паны поддержали самозванца. Тем более, он обещал им и Ватикану обратить русских в католическую веру, отдать Новгород и Псков. Пришёлся кстати «воскресший царевич» и московской знати. Бояре не любили Бориса Годунова за его интриги, поощрение доносов, подозрительность. Они были не дураки и прекрасно понимали, что перед ними авантюрист, а не восставший из мёртвых отпрыск Грозного. (Царевич Дмитрий, в чём никто не сомневался, был ещё мальчонкой зарезан по тайному приказу Годунова). Но бояре так хотели убрать царя Бориса, что с нетерпением ждали самозванца. А самую активную роль в походе Дмитрия на Москву сыграл русский народ. Войско по пути прирастало всё новыми силами. В него вливались голодающие крестьяне, недовольные царскими порядками донские и днепровские казаки, всякий убогий и уголовный люд. Целые города без боя открывали ворота. Да ещё надо знать русского человека: он всегда готов сочувствовать обиженному. В годы великой смуты всего было четверо Лжедмитриев, и всех их жалел простой доверчивый люд.

Григорий Отрепьев добрался-таки до Кремля. Посланное навстречу мятежникам царское войско было разбито. Стрельцы сомневались: а вдруг и впрямь против законного самодержца выступаем? Поэтому воевали спустя рукава. Воеводы тоже командовали ими без энтузиазма. Вот, товарищи, к чему ведет отсутствие политработы в армии! А когда в апреле 1605 года Борис Годунов скончался, его войска вообще переметнулись на сторону врага. Так «сын Ивана Грозного» достиг своей цели.

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Знать московская, прикончив быстренько жену и сына Годунова, встретила завоевателя хлебом-солью. Церковь повенчала его на царство и вскоре под его давлением благословила на брак с католичкой Мариной Мнишек, которую он привёз в российскую столицу. (Позже паненка выйдет замуж за Лжедмитрия второго). Тогда это считалось нарушением традиций и вызвало протест части бояр и духовенства. Новоиспечённый царь возмущение пресёк, но антипольские настроения в обществе не погасил. Поляки вели себя как хозяева, что людям не нравилось. Правда, сам Дмитрий тоже не спешил выполнять обещания: земли иностранцам не раздавал, к новой вере россиян не призывал. И Польша более не стала помогать своему «засланному казачку». Но это не шибко его волновало. Он весь погрузился в царскую работу.

Что успел Лжедмитрий первый за 11 месяцев царствования?

- Он сделал Россию открытой страной, что способствовало внешним связям.

- Объявил амнистию боярам и князьям, которых отправил в ссылку Годунов.

- Увеличил жалованье служилым людям и наделы помещикам.

- Крестьянам было позволено уходить от «плохих» помещиков.

- Установил дни для приема челобитных и жалобщиков.

- Объявил повсеместную борьбу с мздоимством.

- Ходил по Москве и общался с подданными, чтобы знать из первых уст нужды людей.

Майской ночью 1606 года несколько бояр-заговорщиков убили царя. Они всё же считали его опасным для страны. Боялись, что он разрушит русские исконные традиции, что понастроит костёлов и уведет Россию от православия, что запустил в родные земли иностранцев. Надо сказать, основания у них имелись для опасений, так как на 25-летнего Дмитрия сильно влияла его пани царица Марина. Она была та еще птица! А если бы не это, как бы тогда повернулась судьба России, кто знает?!

Конечно, он был плут и проходимец, этот беглый монах Григорий, год пробывший русским царём. Присвоил чужое имя, обрядился в чужие одежды и стал править огромным государством... Как такое могло случиться? Сегодня бы на это сказали: «Это Россия, детка!..» Вот и всё объяснение.

А разве сам Борис Годунов правдой и честью взошёл на российский трон? Он тоже ведь лестью, хитростью, интригами и кровью конкурентов проложил себе дорогу во власть. Так чем он лучше самозванца!? И почему теперь мы относимся к нему более лояльно, чем к Лжедмитрию первому? Потому что Годунов как бы олицетворяет собой власть законную, а самозванец – политический авантюризм? Несправедливо как-то получается.

Хотя стоит ли искать в истории справедливость?..

Ваш В.Д.