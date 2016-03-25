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Фестиваль цветения сакуры проходит в Вашингтоне

25 марта 2016 11:52
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Новость США. В американской столице в эти дни в самом центре города цветут «вишневые сады». В Вашингтоне проходит фестиваль цветения сакуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чуть более ста лет назад в 1912 году мэр Токио подарил символ Японии – сакуру – городу Вашингтону. Саженцы дикой вишни были высажены по берегам реки Потомак.

И сегодня цветение сакуры в американской столице – это событие если не государственного, то городского масштаба. Тысячи людей съезжаются полюбоваться цветением садов.

# Фестиваль # калейдоскоп

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