Фестиваль цветения сакуры проходит в Вашингтоне

Новость США. В американской столице в эти дни в самом центре города цветут «вишневые сады». В Вашингтоне проходит фестиваль цветения сакуры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чуть более ста лет назад в 1912 году мэр Токио подарил символ Японии – сакуру – городу Вашингтону. Саженцы дикой вишни были высажены по берегам реки Потомак.

И сегодня цветение сакуры в американской столице – это событие если не государственного, то городского масштаба. Тысячи людей съезжаются полюбоваться цветением садов.