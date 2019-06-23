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Кейт Миддлтон готовится стать королевой? Один элемент её гардероба это выдает

23 июня 2019 13:48
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Новости Великобритании. Стиль одежды супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон становится все больше похож на выбор королевы.

Журналисты заметили, что герцогиня все чаще перенимает стилистические реплики от Елизаветы II. Например, Миддлтон чаще стала носить брошь.

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Кейт Миддлтон готовится стать королевой? Один элемент её гардероба это выдает-1

Фото: Andrew Parsons/ i - Images

Эксперт по алмазам и геммолог Грант Мобли в интервью признался, что таким образом Кейт Миддлтон влияет и на модные тенденции. По его словам, герцогиня отстаивает классические ювелирные украшения и возвращает в моду бриллианты и броши.

Кейт Миддлтон готовится стать королевой? Один элемент её гардероба это выдает-4

Фото: BBC

Мужчина также отметил, что Миддлтон стала иконой стиля с тех пор, как присоединилась к королевской семье. Сейчас гардероб герцогини всегда пользуется большим спросом – ей подражают многие подданные. 

Кейт Миддлтон готовится стать королевой? Один элемент её гардероба это выдает-7

Фото: Getty Images

В последнее время стиль герцогини все больше вдохновлен Ее Величеством. Особенно это заметно в выборе аксессуаров.

Кейт Миддлтон готовится стать королевой? Один элемент её гардероба это выдает-10

Фото: Ian Jones

«От имени молодого поколения Кейт отстаивает эти классические украшения, что особенно нравится королеве».

Традиционно этот вид ювелирных украшений является королевским.

Кейт Миддлтон готовится стать королевой? Один элемент её гардероба это выдает-13

Фото: PA

По словам эксперта, члены королевской семьи всегда знали истинную ценность натуральных ювелирных изделий с бриллиантами и знают, что благодаря их редкости, вневременности и эмоциональной ценности они всегда будут передаваться будущим поколениям. 

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# Королевская семья # калейдоскоп # Кейт Миддлтон # принц Уильям # Елизавета II # Фотофакт

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