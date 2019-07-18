«Так я хотела бы выглядеть в будущем». Вера Брежнева показала фото своей мамы
Певица Вера Брежнева рассказала поклонникам о своей маме. Фанаты восхитились внешностью 67-летней женщины.
«Сейчас активно набирает обороты приложение, где можно состарить или омолодить лицо – FaceApp. И все это снова нечто виртуальное. А на этом фото то, как я хотела бы выглядеть в будущем. Надеюсь, так и будет», – написала артистка.
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Фото: instagram.com/ververa
Брежнева добавила, что у её мамы Тамары Галушки четверо детей и семеро внуков. Женщина 25 лет работала уборщицей на химическом заводе.
Напоследок исполнительница пожелала, чтобы у неё было такое состояние души, которое будет украшать её в любом возрасте и при любом количестве морщин.
Фото: instagram.com/ververa
Пользователи соцсети согласились со словами Брежневой, что важнее состояние души, а не внешность. Также фанаты артистки отметили, что её мама поразительно хорошо выглядит для своего возраста.
В прошлом году фотографией мамы поклонников удивила Карла Бруни.
88-летняя женщина выглядела значительно моложе своего возраста – подробности здесь.