Мифы о правильном питании, в которые мы верим. Как влезть в любимый купальник к пляжному сезону без вреда для здоровья?

Весна – время открытых топов и джинсовых шортиков. Некоторые еще с осени упорно покоряют спортзал, а кто-то решает убрать ненавистные «бочка» и «галифе» на бедрах с помощью изнурительных диет. Правильное питание набирает популярность. Но далеко не все понимают, что ПП – это про сбалансированный рацион, а не про жесткие ограничения и строгий подсчет каждой калории. Для тех, кто все же решил сделать первый шаг в ЗОЖ, мы собрали популярные мифы и объяснили, почему стоит от них отказаться. Фрукты – в топку, ведь это сплошные углеводы

Фото: pixabay.com

Если ваша диета запрещает есть фрукты – бегите! Да, фрукты содержат сахара. Однако сахар в банане и в конфетах – две разные вещи. У «фруктового» сахара есть близкий родственник – глюкоза (та самая, из шоколадки). Она всасывается желудком гораздо быстрее, а значит, вы быстрее почувствуете голод после шоколадного батончика, чем после перекуса яблоком. Например, калорийность одной плитки шоколада = 5 грушам. И не забывайте, что фрукты содержат жизненно важные витамины и микроэлементы, а так же клетчатку, которая «строит» наши мышцы. Главное – мера. На ПП нельзя есть блины или шаурму

Фото: pixabay.com

Не существует полностью вредных и здоровых продуктов. Дело только в их количестве. Гораздо полезнее обратить внимание на баланс в рационе, чем полностью отказаться от джанк-фуда в пользу фитнес-батончиков. Последние исследования показали, что 15 % от дневной нормы питания можно выделить на неполезную еду с большим количеством калорий (любимый бургер, кусочек торта или кофе со взбитыми сливками). Но львиную долю от калорийности все же должны составлять крупы, овощи, мясо или рыба. Чем меньше жира, тем лучше

Фото: pixabay.com

Жиры зря записали во враги идеальной фигуры. И снова все не так просто – на самом деле существует три вида жиров: растительные, животные и трансжиры. Последние – это вредные гости из майонеза, маргарина и рафинированных продуктов. Их употребление стоит свести к минимуму, но не исключать полностью, чтобы не совершать ночные налеты на холодильник. А вот первые две группы просто необходимы организму для функционирования. Так что орехи, рыба и кисломолочные продукты – лучшие друзья худеющих. Не есть = худеть

Фото: pixabay.com

Уменьшать количество калорий при похудении – необходимая мера. Чтобы быстро увидеть результат всего лишь нужно есть чуть меньше, чем вы расходуете за день. Не помешают и физические нагрузки, для начала подойдут и вечерние прогулки по парку. А вот после долгой голодовки вы увидите желаемый минус на весах, правда, всего на пару дней. Лишние килограммы вернутся так же быстро, как и ушли. Вместе с ними придет стресс, после которого организм наоборот начнет запасать лишний жирок на черный день. Питание должно оставаться сбалансированным. Иначе, в погоне за фигурой мечты есть шанс остаться без волос, здоровой кожи и крепкого сна. Да-да, бессонница – один из симптомов таких суровых диет. Здоровая еда – это дорого

Фото: pixabay.com

Чтобы питаться правильно, не обязательно ежедневно есть морепродукты, готовить киноа и искать семена чиа на прилавках магазина. Дорогим ингредиентам всегда можно найти доступную замену. Например, белая рыба (минтай, хек) заменит форель или семгу. Дорогое авокадо, манго и болгарский перец уступят в цене, но не в пользе, листовым салатам, огурцам, помидорам, баклажанам и редису. С белками все тоже просто – курица, индейка и яйца продаются везде и в любой сезон. Но дорого – это не всегда про деньги. Проработанное меню на неделю и подбор продуктов займет у вас некоторое время. К тому же, потребуется масса усилий, чтобы привыкнуть к новым устоям и догмам ЗОЖа. С этой стороны ПП и вправду требует больше ресурсов, чем привычный рацион. Здоровые продукты могут быть только вдали от города

Фото: pixabay.com