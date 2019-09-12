Сравниваем Минск старый и новый: много-много эксклюзивных фото. Где увидеть ещё больше?

Сегодня в Минске открывается фотовыставка «Горад і час». Экспозиция приурочена ко Дню города и показывает, как менялась наша столица с 80-ых годов. Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – фотограф – Вадим Качан.

Вадим Качан, фотограф:

Открытие будет в 17.00 в Национальной библиотеке в галерее «Ракурс». Оно будет отличаться от выставки и кто придет на открытие, тот еще может познакомиться с книгами. Я в последнее время очень много работаю со своим архивом, который дважды чуть не исчез вообще. Если сегодня выйти и поснимать, то вернуться в прошлое, к сожалению, никому невозможно, а у меня такая возможность есть. Там будут представлены книги, которые существуют в одном экземпляре.

«Белорусы 80-ых» – там будет где-то 19 томов про Минск. Я тогда много снимал город, учился фотографировать. И то, что тогда я считал учебными фотографиями, сегодня становятся историческими документами. Кто-то из великих сказал: «Фотография – это памятник времени».

Сама серия «Исчезающее время Минска» насчитывает 142 сдвоенных снимков, т. е. сравнение. На выставке будет представлено меньше – 46 фотографий и все они будут напечатаны.

Почему фотографии черно-белые? Вадим Качан:

Это на обложке черно-белые фотографии, а внутри и на выставке будут фотографии черно-белые и цветные: из 80-ых и нынешнее время.

Сегодня Минск становится гламурным и цвет как раз подчеркивает это. А отношение к тому Минску, где черно-белая фотография, достаточно драматичное.

Вот это первый день работы метро. Открытие метро было до этого, когда приходило начальство, а это для людей.