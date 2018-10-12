Ты такая красивая. Как выглядят женщины, которым сделали комплимент: фотофакт

Фотограф Мехмет Генч из Турции путешествует по миру и работает под псевдонимом Ротасиз Сейях, что дословно переводится как «странник без маршрута».

У фотографа удивительные работы, но есть один фотопроект, который точно заставит вас улыбнуться.

По информации издания Bored Panda и социальных сетей мужчины, проект называется «Ты такая красивая» и суть его проста. Фотограф говорит людям, которых встречает во время своих путешествий, что они красивы, и снимает их реакцию. Как видно по фотографиям до и после, его герои реагируют очень мило.