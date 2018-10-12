Ты такая красивая. Как выглядят женщины, которым сделали комплимент: фотофакт

Фотограф Мехмет Генч из Турции путешествует по миру и работает под псевдонимом Ротасиз Сейях, что дословно переводится как «странник без маршрута».
У фотографа удивительные работы, но есть один фотопроект, который точно заставит вас улыбнуться.
По информации издания Bored Panda и социальных сетей мужчины, проект называется «Ты такая красивая» и суть его проста. Фотограф говорит людям, которых встречает во время своих путешествий, что они красивы, и снимает их реакцию. Как видно по фотографиям до и после, его герои реагируют очень мило.
Фото: instagram.com/rotasizseyyah. Ротасиз Сейях
Генч шесть лет проработал в сфере IT в Стамбуле, а потом уволился и занялся своим любимым делом – фотографией. «Глупый кураж иногда может помочь тебе принять самые важные решения в жизни», – пишет он. Мехмет родился в турецком городе Самсуне, но сейчас он может назвать домом любое место в мире. За всеми его путешествиями можно проследить в его Instagram, где уже 295 тысяч подписчиков.
Редкие фото Бриджит Бардо, семьи Кеннеди, Рудольфа Нуреева и других звезд в объективе фотографа из США (смотрите здесь).