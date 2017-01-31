Как в Минске и окрестностях зимуют птицы, занесенные в Красную книгу

Среди 6500 особей больше всего крякв, на втором месте – чайки, на третьем – лебеди-шипуны.

Как отмечают специалисты, у оставшихся в стране пернатых зимовка идет нормально. Температура воздуха в целом не отличалась от средних показателей, а сильные холода птицам не повредили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.