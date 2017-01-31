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Как в Минске и окрестностях зимуют птицы, занесенные в Красную книгу

31 января 2017 18:32
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Новости Беларуси. В Минске и окрестностях посчитали водоплавающих птиц. Орнитологи обнаружили 13 видов, некоторые занесены в Красную книгу.

Среди 6500 особей больше всего крякв, на втором месте – чайки, на третьем – лебеди-шипуны.

Как в Минске и окрестностях зимуют птицы, занесенные в Красную книгу-1

Как отмечают специалисты, у оставшихся в стране пернатых зимовка идет нормально. Температура воздуха в целом не отличалась от средних показателей, а сильные холода птицам не повредили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Фотофакт # Птицы Беларуси # калейдоскоп

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