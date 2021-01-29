Как правильно разжигать печь и ухаживать за ней, чтобы не случился пожар?

В Любанском районе мужчина протопил печку и отправился спать. Жизнь спас автономный пожарный извещатель. В Старых Дорогах от перекала печи погиб семилетний мальчик. В Мозырском районе 91-летняя жительница поторопилась закрыть заслонку и оказалась в дымовом облаке. Благо, спасатели прибыли в нужное время в нужном месте. Только за январь за неправильную эксплуатацию монтаже печей теплогенерирующих агрегатов на территории Минской области произошло 39 пожаров.

Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:

Обращаем внимание населения на то, что прежде, чем топить печь, необходимо убедиться в том, что она исправна, что нет трещин, что вы ее обслужили, почистили заранее дымоход. Перед топкой обязательно должно быть негорючее основание для того, чтобы в случае, если выпадут угли, не произошло возгорания. Ни в коем случае нельзя использовать для розжига легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Частенько пополняют трагическую статистику и дачники. В сыром доме хочется согреться по-максимуму. Только спешка себе дороже. Даже если за окном очень холодно. Резкий нагрев для очага – настоящий стресс. Печка расширяется, образуются трещины, из них просачивается угарный газ – беды не миновать. Важно топить в несколько заходов, по два-три раза в день не более полутора часов – это позволит печке избежать перекала. За советами мы обратились к опытному печнику.

Виталий Дежурко, печник, член Белорусского печного общества:

Первым признаком того, что у печи появились какие-то проблемы, печь начинает поддымливать, плохо разжигаться. Сажа, которая со временем собирается в печи, является горючим материалом. Особенно старые люди считают, что когда дрова не догорели, остались угольки и все закрыть, это какую-то большую температуру дает, но это неправильно. Надо дождаться, чтобы все догорело, убрать все из топки и потом все закрывать.

Причем важно закрыть заслонку за пару часов до отхода ко сну. Угарный газ без цвета и запаха. Беду просто можно проспать.



Не держите нараспашку топочные дверцы, не сушите на раскаленной печи одежду – экстренного вызова не миновать. Виталий Дежурко:

В качестве топлива, мое мнение, лучше пользоваться хорошими сухими дровами. Самое распространенное у нас – береза. Сосна смолистая засаживает каналы, торфяные брикеты имеют свои минусы: запах и засаживание печи, очень много мусора и возни.

Анастасия Макеева, корреспондент:

Как самим можно почистить вот эту сажу? Виталий Дежурко:

Для профилактики, конечно, можно купить ольховых дров, и в конце топки пару поленьев подбросить, чтобы поднять немножко температуру топки, чтобы немножко больше выгорала сажа. Еще народный такой способ: шелуха картофельная, немножко подсушенная, добавлялась в топку с дровами.

Генеральную уборку дымохода следует проводить один раз в два месяца. Виталий Дежурко:

Самый лучший способ посмотреть, как правильно горит печь или нет: если пламя соломенного цвета, значит все хорошо, если красноватое, значит маловато кислорода, надо немножко приоткрыть поддувальную дверку, если беловатое пламя, значит много кислорода – прикрыть.