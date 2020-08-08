Как начать день красиво? Готовим корейский кофе, который покорил соцсети

Новости Беларуси. Начать день особенно можно с помощью обычного кофе. Приготовим напиток, который не только хорошо взбодрит, но и удивит ваших подписчиков в социальных сетях.
Рецепт Дальгона-кофе появился в Индии, но своё название получил в честь популярной корейской сладости в виде разрисованной карамели.
Фото носит иллюстративный характер
Готовить такой напиток очень просто. Правда, при наличии электрического миксера. Без этого устройства на приготовление шедевра уйдёт около получаса.
На две порции понадобится гранулированный растворимый кофе, сахар и вода. Всего по две ложки в пропорции 1:1:1. Ещё где-то 400 мл молока.
Все ингредиенты смешайте в небольшой глубокой миске. Дальше начинается всё самое интересное – из всего этого делаем густую кремовую пену.
Если у вас есть электрический миксер, то на этот процесс уйдёт минут 5-7, не больше. А если взбивать при помощи венчика или же обычной вилки – придётся постараться и потратить на красивый напиток 20-30 минут. В результате должна получиться светлая кофейная пена очень густой консистенции.
Теперь перейдем ко второй части. Немного подогрейте молоко и разлейте его по чашкам или бокалам. Сверху ложкой выложите взбитый кофе. Можно ещё посыпать корицей, тёртым шоколадом или украсить как-нибудь по-другому.
Сначала фотографируем, а потом перемешиваем и пьём!
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