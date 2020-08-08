Как начать день красиво? Готовим корейский кофе, который покорил соцсети

Рецепт Дальгона-кофе появился в Индии, но своё название получил в честь популярной корейской сладости в виде разрисованной карамели.

Новости Беларуси. Начать день особенно можно с помощью обычного кофе. Приготовим напиток, который не только хорошо взбодрит, но и удивит ваших подписчиков в социальных сетях.

Готовить такой напиток очень просто. Правда, при наличии электрического миксера. Без этого устройства на приготовление шедевра уйдёт около получаса.

На две порции понадобится гранулированный растворимый кофе, сахар и вода. Всего по две ложки в пропорции 1:1:1. Ещё где-то 400 мл молока.

Все ингредиенты смешайте в небольшой глубокой миске. Дальше начинается всё самое интересное – из всего этого делаем густую кремовую пену.

Если у вас есть электрический миксер, то на этот процесс уйдёт минут 5-7, не больше. А если взбивать при помощи венчика или же обычной вилки – придётся постараться и потратить на красивый напиток 20-30 минут. В результате должна получиться светлая кофейная пена очень густой консистенции.

Теперь перейдем ко второй части. Немного подогрейте молоко и разлейте его по чашкам или бокалам. Сверху ложкой выложите взбитый кофе. Можно ещё посыпать корицей, тёртым шоколадом или украсить как-нибудь по-другому.

Сначала фотографируем, а потом перемешиваем и пьём!