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Ольга Бузова подарила семье юной поклонницы корову, кур и дрова на зиму

07 декабря 2018 09:51
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Новости России. У 32-летней Ольги Бузовой нет ни минуты свободного время – съёмки, фотосессии, деловые встречи, гастроли. Но даже при такой загруженности телеведущая находит время читать бесчисленные письма поклонников, а иногда и реагировать на них.

Ольга Бузова подарила семье юной поклонницы корову, кур и дрова на зиму-1

Фото: instagram.com/buzova86

Звезда поделилась в своём Instagram удивительной историей. Десятилетняя девочка попросила у кумира в подарок маме на день рождени корову и десять кур, а бабушке – дрова на зиму. Малышка настаивала – не нужны ни деньги, ни смартфоны. Только это. И, как только она вырастет, обязательно вернёт всё потраченное до копейки.

Ольга Бузова подарила семье юной поклонницы корову, кур и дрова на зиму-4

Фото: instagram.com/buzova86

Бузову такая необычная просьба тронула до глубины души. Она тут же созвонилась с семьёй ребенка и исполнила желание. И, как самая настоящая фея, подарила юной фанатке нарядное платье.

Фотофакт: как изменились Ольга Бузова и её младшая сестра Анна (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Ольга Бузова # Фотофакт

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