Ольга Бузова подарила семье юной поклонницы корову, кур и дрова на зиму

Новости России. У 32-летней Ольги Бузовой нет ни минуты свободного время – съёмки, фотосессии, деловые встречи, гастроли. Но даже при такой загруженности телеведущая находит время читать бесчисленные письма поклонников, а иногда и реагировать на них.

Фото: instagram.com/buzova86

Звезда поделилась в своём Instagram удивительной историей. Десятилетняя девочка попросила у кумира в подарок маме на день рождени корову и десять кур, а бабушке – дрова на зиму. Малышка настаивала – не нужны ни деньги, ни смартфоны. Только это. И, как только она вырастет, обязательно вернёт всё потраченное до копейки.

Фото: instagram.com/buzova86