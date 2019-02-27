«Не нужна победа любой ценой». KAZKA официально отказалась от участия в «Евровидении»

Новости Украины. Группа KAZKA официально объявила об отказе представлять Украину на конкурсе «Евровидение» в нынешнем году. По словам исполнителей, «им не нужна победа любой ценой».
Новости Украины. Группа KAZKA официально объявила об отказе представлять Украину на конкурсе «Евровидение» в нынешнем году. По словам исполнителей, «им не нужна победа любой ценой».
Фото: instagram.com/kazka.band
Официальное обращение было опубликовано в Instagram группы.
«Мы хотим и сочли бы за честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия – объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на «Евровидение». В то же время мы не отказываемся от своей главной цели – нести украинскую культуру миру. Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем всех вас на наших концертах».
Фото: instagram.com/kazka.band
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