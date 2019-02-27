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«Не нужна победа любой ценой». KAZKA официально отказалась от участия в «Евровидении»

27 февраля 2019 09:37
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Новости Украины. Группа KAZKA официально объявила об отказе представлять Украину на конкурсе «Евровидение» в нынешнем году. По словам исполнителей, «им не нужна победа любой ценой».

«Не нужна победа любой ценой». KAZKA официально отказалась от участия в «Евровидении»-1

Фото: instagram.com/kazka.band

Официальное обращение было опубликовано в Instagram группы. 

«Мы хотим и сочли бы за честь представлять Украину на Евровидении. Мы вложили в это желание много сил, энергии, времени. Мы за этим шли на Нацотбор. Но нам не нужна победа любой ценой. Наша миссия – объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на «Евровидение». В то же время мы не отказываемся от своей главной цели – нести украинскую культуру миру. Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем всех вас на наших концертах».

«Не нужна победа любой ценой». KAZKA официально отказалась от участия в «Евровидении»-4

Фото: instagram.com/kazka.band

Группа заняла третье место в финале национального отбора.

Накануне от участия в «Евровидении» отказалась исполнители, которые заняли второе место – Freedom-jazz girls band.

Исполнительница MARUV отказалась от участия в конкурсе, потому что не смогла прийти к согласию с организаторами нацотбора.

Почему MARUV не представит Украину на конкурсе «Евровидение-2019». Ситуация в вопросах и ответах (читать далее).

# Евровидение 2019. Новости. Израиль # калейдоскоп # Фотофакт

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