Играет в баскетбол, зажигает на конкурсах и угощает друзей своим ароматным хлебушком. Как иностранные студенты живут в Беларуси

Анастасия Макеева, корреспондент:

Часто знакомятся? Юнис Йесени, студентка агроэнергетического факультета БГАТУ:

Да, просят сфотографироваться в метро, в автобусе тоже, просто на улице подходят.

Анастасия Макеева:

Почувствовали себя такими звездами здесь? Юнис Йесени:

Да! Юнис привезла из ЮАР в БГАТУ вечное солнце. Ее имя переводится, как «победа» и светит путеводной звездой. Все трудности перевода и магнитные бури оказались по плечу. Жизнь в общежитии и дружба с белорусами сделали свое дело, а нулевой уровень русского вылился в победы на конкурсе ораторского мастерства. Юнис Йесени:

Тут люди такие добрые, спокойно тут, чисто.

Анастасия Макеева:

Ты первый раз видела снег? Юнис Йесени:

Первый раз в 2016 году, когда приехала сюда. Какая красота! Я была удивлена, потому что в ЮАР нет снега. Анастасия Макеева:

Снеговика слепила? Юнис Йесени:

Да, конечно! Будущий энергетик играет в баскетбол, зажигает на конкурсах и угощает друзей из различных уголков мира своим ароматным хлебушком. А белорусы взамен – молочкой и драниками. Это топ для всех иностранных студентов.

Юнис Йесени:

У меня в холодильнике, кстати, бананы тоже есть. Похудеть надо. Йогурт, быстро, чтобы не опоздать на пару. Завтрак готов, чай варим и все.

Анастасия Макеева:

А вкусняшки есть? Огулмайса Курбангельдыева, выпускница инженерно-технологического факультета БГАТУ:

Финики можете попробовать.

Скатерть-самобранка и чешки-скороходы – это вам не сказка, а гостеприимство из солнечного Туркменистана. Огулмайса Курбангельдыева:

Это вам подарок, надевайте. Это моя мама сама вязала.

Для Огулмайсы звезды также сошлись в Беларуси. Плакала только первые два дня, а потом сама не заметила, как стала маячить магистратура. Инженер-технолог в золотом фонде выпускников. Планирует работать в госстандарте и поднимать хлопковые поля на родине, где ткани и ковры разливаются рекой.

Анастасия Макеева:

Может ты втихаря плов приносишь? Огулмайса Курбангельдыева:

Нет, за пять лет я никому. Анастасия Макеева:

Вот интересно, когда готовитесь к зачетам, важным экзаменам, вот у нас шпаргалку написал, в окно кричишь: «Халява приди». Вот у вас что-то есть свое? Огулмайса Курбангельдыева:

Мы молитву читаем, и вот молитвы помогают. До такой степени нас обучают хорошо, что мы можем без всяких шпаргалок пойти и все написать.

Гардеробчик с иголочки – дань традициям. Красный – для выхода в свет. Ручная вышивка сродни драгоценностям, а тюбетейка – символ незамужних. Огулмайса Курбангельдыева:

Мне нравится ходить именно в своем платье. Все говорят: «Ой, ты сейчас упадешь». Нет, это как привыкнешь.

Сегодня в БГАТУ обучаются 139 студентов из 17 стран. От Германии до Шри-Ланки и Нигерии. Более того, это был первый вуз, который взял на свои плечи молодежь из ЮАР. Учатся на бюджетном по соцпрограмме и растут вместе с командой профи, штудируя специальную лексику каждый день. С белорусским багажом знаний – все карты открыты. Энергетики в сельском хозяйстве сегодня востребованы везде.

Михаил Булко, заместитель декана агроэнергетического факультета БГАТУ:

В том числе они изучают и нетрадиционную энергетику – это ветроэнергетика, биогазовая энергетика. Очень активные студенты из ЮАР, они занимаются не только учебной деятельностью, но и общественной работой, в спорте они всегда участвуют. Анастасия Макеева:

Может, вам в благодарность потом по почте бананы присылают? Михаил Булко:

Нет, к сожалению. Но мы благодарны, что они приехали. Они благодарны нам, что мы их обучили, что мы им дали образование.

Ирина Фещенко, социальный педагог БГАТУ:

Студенты задействованы практически во всех мероприятиях. Каждый конкурс предполагает либо танец, либо ораторское искусство. Каждый студент при защите диплома может показать ту изюминку, которая заставит, может быть, улыбнуться тех людей, которые принимают экзамен.

Навыки оттачивают на белорусских предприятиях, и, надо сказать, колоритными кадрами остаются довольны. Секрет успеха в том, что здесь живут одной семьей.

Ирина Фещенко:

Мы курируем иностранных студентов, мы на телефоне, всякое бывает: заболеют, конечно, что-то советуешь. К любому могут обратиться, им всем будет оказана та или иная посильная помощь. Андрей Бренч, декан инженерно-технологического факультета БГАТУ, доцент:

У них есть национальный праздник Байрам. Они устраивают это очень торжественно, готовят национальные блюда.