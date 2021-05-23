Этому отца научила 5-летняя дочь. «Если я смогла прекратить быть плаксой, ты сможешь прекратить быть ворчуном»

Как часто вы слышали «Делай себе комплименты каждый день и повысится самооценка» или «Улыбайся, и настроение станет лучше»? Так работает позитивная психология: изучает, что делает человека счастливым и как пробудить это счастье изнутри. По информации Spektrum.de, критики относят такую психологию не к науке, а к идеологии. Разбираемся, так ли это. Концепция позитивной психологии была создана в 1988 году психологом Мартином Селигманом, а точнее его пятилетней дочерью. Когда в очередной раз отец начал возмущаться поведением дочери, она сказала: «Если я смогла прекратить быть плаксой, значит ты тоже можешь прекратить быть таким ворчуном».

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Тогда Мартин сделал неожиданный для самого себя вывод: если детей не ругать за проступки и стараться избавить их от недостатков, а поощрять за удачи и развивать сильные стороны, то это будет иметь гораздо лучший результат. В 2000 году он написал своего рода манифест позитивной психологии. В то время как психологи изучали и изучают, как в человеке появляются негативные эмоции и переживания, Селигман собрал команду по изучению счастья. В течение следующих 20 лет они пытались выяснить, что создает внутреннюю гармонию и делает людей счастливыми. Сейчас позитивная психология живет не только в кабинетах и лабораториях, но и в повседневной жизни. Коучи приспособили методы исследователей для применения на практике, их опыт лег в основу современной модели управления персоналом и повышения мотивации сотрудников. Но само направление психологии счастья вызывает неоднозначную реакцию критиков.

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Какие результаты исследований и что в них не нравится критикам? Часто позитивную психологию ругают за отсутствие практических опытов. На самом деле в университетах США и Колумбии такие данные есть. Психолог Стюарт Дональдсон в своей статье 2015 года рассказал о фундаменте ощущения счастья. По его мнению, это позитивные воспоминания, знание своих сильных сторон и благодарность за то, что имеешь в данный момент. По данным других исследований, популярная методика борьбы с депрессией и чувством неудовлетворенности жизнью под названием «Три вещи, за которые я благодарен» (где каждый вечер человек выделяет три события, которые принесли ему положительные эмоции в течение дня) не приносит такого уж хорошего результата, как считалось в 2009 году. А в 2019 уже точно выяснили, что результат борьбы с депрессией таким способом стремится к нулю. Предыдущие исследования были не совсем корректно выполнены: или изучались только экспериментальные группы, или были слишком мягкие критерии оценки итогов.

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Так что, позитивная психология вообще не работает? Не совсем так. Психологи-энтузиасты считают, что позитивную психологию просто неправильно и недостаточно изучали. Ведь упор на свои сильные стороны и рассудительность на самом деле влияют на ощущение счастья и благополучия. Кстати, что известно точно: позитивная психология сильнее действует на психически нестабильных людей (потому что у них больше «пунктов», которые можно улучшить, чем у тех, кто изначально более-менее счастлив). Кроме того, как и любое лечение, позитивная психология должна быть с индивидуальным подходом к каждому человеку. Кому-то она подходит больше, кто-то лучше настроен на результат.

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Многие исследователи переосмысливают назначение позитивной психологии. Юдит Мангельсдорф – психолог Института Немецкого общества позитивной психологии – считает, что назначение этого метода не в том, чтобы быть вечно счастливым. На самом деле суть в том, что человек в хорошем психическом состоянии способен добиться большего. Несчастье и плохие периоды в жизни также нужны: их важно осмыслить и сделать выводы.

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И где же найти счастье? Психолог Соня Любомирски из Калифорнийского университета пишет: счастье зависит от генов на 50%. Еще 40% – самостоятельная работа человека, а оставшиеся 10% – внешние факторы. Юдит Мангельсдорф дополняла, что это совсем не значит, что личное счастье или несчастье заложено в нас генетически. Всё ещё надо обращать внимание на уровень жизни, финансовое положение и место проживания. Человек из Африки и человек из США получат не такие же результаты, как, к примеру, два человека из Норвегии. Дело в различиях между людьми, а не в том, насколько они чувствуют себя счастливыми.

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