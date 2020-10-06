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«В лунку удобрение нежелательно вносить, потому что молодые корешки могут повредиться». Как правильно садить тюльпаны

06 октября 2020 12:39
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Для создания действительно эффектной композиции из тюльпанов годится только качественный посадочный материал, луковицы должны быть здоровы. Приступать к их высадке в открытый грунт в условиях Беларуси допустимо в сентябре, но идеально в октябре. Высаживать тюльпаны несложно, однако, как и в каждом простом деле, здесь тоже есть свои секреты, которые в немалой степени влияют на успех.     

«В лунку удобрение нежелательно вносить, потому что молодые корешки могут повредиться». Как правильно садить тюльпаны-1

Юлия Рыженкова не только любительница удивительно нежных весенних цветов, но и специалист с огромным опытом, а потому мастер-класс от профи. Вопросов по технологии посадки тюльпанов не останется.

Юлия Рыженкова, научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска:
Тюльпаны – это растение фосфорно-калийного питания, за месяц до посадки, где вы приготавливаете почву, нужно обязательно внести фосфорно-калийное удобрение. Обычно на метр квадратный 60-80 гр. вносится врассыпную и прикапывается еда. Непосредственно в лунку удобрение нежелательно вносить, потому что молодые корешки могут повредиться. Иногда, если тяжелая почва, то просыпается песочком, особенно если вы делаете посадку гиацинтов, они не любят тяжелую почву.

«В лунку удобрение нежелательно вносить, потому что молодые корешки могут повредиться». Как правильно садить тюльпаны-4

Тюльпаны высаживаются на глубину три высоты луковицы. Как это определяется? Если луковица 3-3,5 см, значит, 3 на 3 – это 9-10 и, в зависимости от почвы, до 12-15. Если посадить глубже, будет прекрасный цветок, мельче – быстрее размножится. Есть одни агротехнические приемы. Если сорт нужно размножить, его можно посадить на глубину, например, 7 или 5 см, но при это нужно добавить мульчирование. Для размножения: чем крупнее, тем лучше луковица, она быстрее разделится и даст потомство.

«В лунку удобрение нежелательно вносить, потому что молодые корешки могут повредиться». Как правильно садить тюльпаны-7

Сейчас очень много способов посадки. Мы выкапываем бороздку, разравниваем, высаживаем луковицы, делаем расстояние, можно посадить и в шахматном порядке, немножко вдавливая. При посадке желательно, чтобы в почве не было никаких растительных остатков: ни сена, ни соломы, ни навоза. Тюльпаны не любят навоз.

«В лунку удобрение нежелательно вносить, потому что молодые корешки могут повредиться». Как правильно садить тюльпаны-10

Альтернативный вариант посадки тюльпанов, как и других луковичных, отмечает Юлия Рыженкова, специальные корзины. Такой ход дает по весне, когда тюльпаны уже отцвели, важное преимущество.

«В лунку удобрение нежелательно вносить, потому что молодые корешки могут повредиться». Как правильно садить тюльпаны-13

Юлия Рыженкова:
Чем хорошо? Тюльпаны отцвели, они теряют декоративность, и от конца цветения до выкопки нужен где-то месяц, чтобы они хорошо вызрели. Поэтому корзинку выкопали и поставили где-то в укромную полутень, на яркое солнце нежелательно.

«В лунку удобрение нежелательно вносить, потому что молодые корешки могут повредиться». Как правильно садить тюльпаны-16

Октябрь только стартовал. Если вы по какой-либо причине не пополнили свою коллекцию тюльпанов, еще есть время наверстать упущенное. Несложные хлопоты по осени обязательно вернутся весной позитивными эмоциями. 

# Растения и цветы # калейдоскоп # Юлия Рыженкова # Фотофакт # растения

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