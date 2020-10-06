«В лунку удобрение нежелательно вносить, потому что молодые корешки могут повредиться». Как правильно садить тюльпаны

Для создания действительно эффектной композиции из тюльпанов годится только качественный посадочный материал, луковицы должны быть здоровы. Приступать к их высадке в открытый грунт в условиях Беларуси допустимо в сентябре, но идеально в октябре. Высаживать тюльпаны несложно, однако, как и в каждом простом деле, здесь тоже есть свои секреты, которые в немалой степени влияют на успех.

Юлия Рыженкова не только любительница удивительно нежных весенних цветов, но и специалист с огромным опытом, а потому мастер-класс от профи. Вопросов по технологии посадки тюльпанов не останется. Юлия Рыженкова, научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска:

Тюльпаны – это растение фосфорно-калийного питания, за месяц до посадки, где вы приготавливаете почву, нужно обязательно внести фосфорно-калийное удобрение. Обычно на метр квадратный 60-80 гр. вносится врассыпную и прикапывается еда. Непосредственно в лунку удобрение нежелательно вносить, потому что молодые корешки могут повредиться. Иногда, если тяжелая почва, то просыпается песочком, особенно если вы делаете посадку гиацинтов, они не любят тяжелую почву.

Тюльпаны высаживаются на глубину три высоты луковицы. Как это определяется? Если луковица 3-3,5 см, значит, 3 на 3 – это 9-10 и, в зависимости от почвы, до 12-15. Если посадить глубже, будет прекрасный цветок, мельче – быстрее размножится. Есть одни агротехнические приемы. Если сорт нужно размножить, его можно посадить на глубину, например, 7 или 5 см, но при это нужно добавить мульчирование. Для размножения: чем крупнее, тем лучше луковица, она быстрее разделится и даст потомство.

Сейчас очень много способов посадки. Мы выкапываем бороздку, разравниваем, высаживаем луковицы, делаем расстояние, можно посадить и в шахматном порядке, немножко вдавливая. При посадке желательно, чтобы в почве не было никаких растительных остатков: ни сена, ни соломы, ни навоза. Тюльпаны не любят навоз.

Альтернативный вариант посадки тюльпанов, как и других луковичных, отмечает Юлия Рыженкова, специальные корзины. Такой ход дает по весне, когда тюльпаны уже отцвели, важное преимущество.

Юлия Рыженкова:

Чем хорошо? Тюльпаны отцвели, они теряют декоративность, и от конца цветения до выкопки нужен где-то месяц, чтобы они хорошо вызрели. Поэтому корзинку выкопали и поставили где-то в укромную полутень, на яркое солнце нежелательно.