Товарищи по несчастью: питомцы и их хозяева, которые нашли друг друга благодаря своим особенностям
Известно всем, что животные — настоящий антистресс. Повалялся с любимым котом, поиграл с собакой, и настроение стразу улучшается. Порой животное может стать отдушиной и поддержкой даже в сложной жизненной ситуации.
Двухлетняя Скарлетт Типтон большую часть своей жизни провела в больнице. Ребенка прооперировали уже 20 раз. Скарлетт родилась с аномального размера левой рукой, которую вместе с плечом и частью лопатки ампутировали в 10 месяцев из-за возможности развития рака. Врачи также удалили кожу с левой стороны туловища и сделали пересадку. Родители Скарлетт создали страничку своей семьи в социальной сети, где они теперь активно делятся новостями о здоровье девочки. На специализированном сайте собираются деньги для лечения ребенка. Сегодня на счету Скарлетт уже 60% от нужной суммы.
К Рождеству родители девочки решили сделать ей необычный подарок, на поиск которого потратили 6 месяцев. Декабрьским утром в доме Типтонов появился трехлапый котенок Док. Животное серьезно пострадало в автомобильной аварии и находилось в приюте в ожидании новых хозяев. Сейчас кот замечательно чувствует себя в новой семье.
Джордан Трент из США в свои 32 года и не думал, что станет интернет-звездой. Все началось с того, что его брат опубликовал фото, на котором были изображены Джордан и его питомец Шайнер.
Джордан видит только одним глазом. Однажды, гуляя по рынку, он наткнулся на щенка без глаза и решил купить животное, которое никому не нравилось из-за своей особенности. Джордан создал аккаунт Шайнера, где уже 13 тысяч подписчиков получают порцию умиления и позитива от фото щенка.