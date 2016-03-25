Товарищи по несчастью: питомцы и их хозяева, которые нашли друг друга благодаря своим особенностям

Известно всем, что животные — настоящий антистресс. Повалялся с любимым котом, поиграл с собакой, и настроение стразу улучшается. Порой животное может стать отдушиной и поддержкой даже в сложной жизненной ситуации.

Двухлетняя Скарлетт Типтон большую часть своей жизни провела в больнице. Ребенка прооперировали уже 20 раз. Скарлетт родилась с аномального размера левой рукой, которую вместе с плечом и частью лопатки ампутировали в 10 месяцев из-за возможности развития рака. Врачи также удалили кожу с левой стороны туловища и сделали пересадку. Родители Скарлетт создали страничку своей семьи в социальной сети, где они теперь активно делятся новостями о здоровье девочки. На специализированном сайте собираются деньги для лечения ребенка. Сегодня на счету Скарлетт уже 60% от нужной суммы.