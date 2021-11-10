И блины печёт, и новые тренды повторяет. Как бабушка в 90 лет стала популярной в TikTok

В современном мире возраст не является помехой для популярности. Доказательством этого стала Баблина, которой уже 90 лет. Её видео набирают миллионы просмотров благодаря атмосфере, которую она создала в своих сюжетах.

В TikTok-аккаунте бабушка покоряет подписчиков шутками про QR-код и новые тренды. С ведением соцсетей блогерше полностью помогает её внук Аслан, которого можно часто увидеть в видео.