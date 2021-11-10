И блины печёт, и новые тренды повторяет. Как бабушка в 90 лет стала популярной в TikTok
В современном мире возраст не является помехой для популярности. Доказательством этого стала Баблина, которой уже 90 лет. Её видео набирают миллионы просмотров благодаря атмосфере, которую она создала в своих сюжетах.
В TikTok-аккаунте бабушка покоряет подписчиков шутками про QR-код и новые тренды. С ведением соцсетей блогерше полностью помогает её внук Аслан, которого можно часто увидеть в видео.
Фото: instagram.com/bablinaas
Тиктокерша из Кавказа может не только рассмешить шутками и обаять харизмой. Бабушка также делает и полезный контент, например, учит подписчиков печь блинчики. Это видео настолько понравилось зрителям, что блогерша получила тысячи комментариев, где абсолютно каждый вспоминал детство, проведённое в деревне у бабули.
Фото: tiktok.com/@bablinaas
Также Баблина является дополнительным зарядом мотивации. Например, бабушка и её внук периодически напоминают, что у их зрителей все экзамены обязательно будут сданы.
Фото: tiktok.com/@bablinaas
Благодаря своей искренности блогерша покорила сердца многих пользователей. Когда она заболела коронавирусом, подписчики активно поддерживали бабушку и переживали за её здоровье. После перенесённой болезни Баблина стала снова активно появляться в TikTok, за что в качестве благодарности от подписчиков она получила миллионы лайков и тысячи комментариев с поздравлениями о выздоровлении.
Фото: instagram.com/bablinaas
Однако возраст не мешает не только ведению социальных сетей, но и замужеству. Узнать об истории любви, где разница между супругами составляет 46 лет, можно здесь.