«Всем девочкам я советую сменить парфюм». Как побороть осеннюю хандру?

Сокращение светового дня, холод, слякоть мало кому поднимают настроение. Все эти факторы могут стать причинами возникновения осенней хандры. Как правило, она продолжается от пары дней до нескольких недель. Как с ней справиться, сегодня и узнаем.

Мария Кронда, корреспондент:

Как только листья желтеют, меняется и окрас моего настроения. Как я с этим борюсь? Достаточно банальными, но реально действенными способами. Банальная перестановка мебели. Аромасвечи – это вообще моя отдельная любовь. Также я рекомендую не лениться и в дождливые, пасмурные дни все равно отправляться в кафе, где есть своя философия, необычный интерьер, пахнет корицей. Всем девочкам я советую сменить парфюм. Каждую осень я делаю это, и это реально работает.

Лариса Демянова, психотерапевт, кандидат медицинских наук:

Больше всего осенней хандре подвержены люди, которые и без того находятся в состоянии хронического стресса. Чаще всего это связано либо с конфликтно-напряженными отношениями в семье, либо с хроническими перегрузками профессиональными.

Осенней хандре также подвержены люди, которые склонны фокусировать свое внимание на негативных моментах. И те, кто делит мир сугубо на черное и белое. Более болезненно хандру переносят люди, которые выросли в семьях, где осуждались отрицательные эмоции: грустить нельзя, плакать плохо. По каким признакам можно распознать осеннюю хандру?

Лариса Демянова:

Осенняя хандра проявляется грустью, подавленностью, сниженной активностью, повышенной сонливостью днем, ночной сон может быть нарушен и может быть тревожность. Очень важно, что в период хандры не меняется глобально отношение человека к себе и своей жизни.

Если человек начинает думать: я плохой, моя жизнь никчемна, у меня ничего не получается – это говорит о более тяжелом состоянии. В таком случае необходимо обратиться за помощью к специалисту. Какие же методы помогут нам справиться с осенней хандрой и вернуть вкус к жизни? Лариса Демянова:

Чтобы наиболее благополучно пережить этот период, важно позволить себе замедлиться, не взваливать на себя лишнюю нагрузку, постараться избегать многозадачности, распланировать рабочий день так, чтобы выполнять одну задачу, отдыхать немного, приступать к следующей задаче.

Немаловажно окружать себя позитивными людьми и находиться в обстановке, которая для вас комфортна. Добавляйте яркие краски в свой гардероб, аксессуары, предметы интерьера. Не забывайте про физическую активность. Специалисты также рекомендуют в светлое время суток находиться на улице не менее 30 минут в день. Старайтесь, чтобы в комнате и помещении было максимально светло.