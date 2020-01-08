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«Хочется приносить людям радость». Как мастерица в инвалидном кресле создаёт мультяшных персонажей и «живые» цветы

08 января 2020 07:24
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Владимир Сыроежко, муж:
Я люблю собирать, а жена любит перебирать.

«Хочется приносить людям радость». Как мастерица в инвалидном кресле создаёт мультяшных персонажей и «живые» цветы-1

Михалина Сыроежко, рукодельница:
В Беловежской пуще выросли, очень любим в лес ходить.

В этой семье даже фамилия добрая и говорящая – Сыроежко. Ходить за ручку Михалина и Владимир стали еще в школе. Настоящую любовь не разрушило горе. Из-за перенесенного на ногах гриппа у жены отказали суставы. Пришлось расстаться с профессией ткачихи. Но в инвалидном кресле у рукодельницы открылось новое дыхание.

«Хочется приносить людям радость». Как мастерица в инвалидном кресле создаёт мультяшных персонажей и «живые» цветы-3

Михалина Сыроежко:
Подружилась с интернетом, там очень много мастериц. Мне очень понравился материал фоамиран – это пористая резина или его еще называют замша, экологический чистый материал. Единственное, чего боится – солнца.

«Хочется приносить людям радость». Как мастерица в инвалидном кресле создаёт мультяшных персонажей и «живые» цветы-5

На Новый год очень хорошо получился Щелкунчик. Здесь использован глиттерный фоамиран.

«Хочется приносить людям радость». Как мастерица в инвалидном кресле создаёт мультяшных персонажей и «живые» цветы-7

Михалине было с кого брать пример. Мама знатно ткала на кроснах. Теперь она создает уют в своем доме. На стенах вышитые крестиком полотна, как со страниц романов.

«Хочется приносить людям радость». Как мастерица в инвалидном кресле создаёт мультяшных персонажей и «живые» цветы-9

На подоконнике прекрасная оранжерея. Эти орхидеи и фиалки кажутся живыми.

«Хочется приносить людям радость». Как мастерица в инвалидном кресле создаёт мультяшных персонажей и «живые» цветы-11

Михалина Сыроежко:
Последнее, что делала – рождественскую звезду. Здесь нужны специальные молты, чтобы оттиски листьев, эти все прожилки выделить. Такой цветок я делаю где-то неделю.

«Хочется приносить людям радость». Как мастерица в инвалидном кресле создаёт мультяшных персонажей и «живые» цветы-13

Муж и сын привозят пакетами фоамиран и поддерживают идеи. Мультяшные персонажи вызывают улыбку, потому что каждый день мастерица встречает со светлыми мыслями. Вяжет амигуруми, декорирует ручки и дарит лето при помощи украшений.

«Хочется приносить людям радость». Как мастерица в инвалидном кресле создаёт мультяшных персонажей и «живые» цветы-15

Михалина Сыроежко:
Я сама сделала из самозатвердевающей глины вот этого лебедя, но это проба пера. Хочется приносить людям радость, пишут очень много приятных отзывов.

«Хочется приносить людям радость». Как мастерица в инвалидном кресле создаёт мультяшных персонажей и «живые» цветы-17

Денис Сыроежко, сын:
Мы передавали игрушки в детские дома.

Михалина с радостью бы проводила мастер-классы для детей. И, возможно, когда-нибудь появится кружок на дому. Чудес волшебница не ждет, а создает их сама. Есть творческие планы и у родных.

«Хочется приносить людям радость». Как мастерица в инвалидном кресле создаёт мультяшных персонажей и «живые» цветы-19

Владимир Сыроежко:
Она перенесла где-то 13 операций и это пример стойкого человека. Когда на пенсию выйду, займусь продажей ее работ.

«Хочется приносить людям радость». Как мастерица в инвалидном кресле создаёт мультяшных персонажей и «живые» цветы-21

Михалина Сыроежко:
Людям я хотела бы пожелать, чтобы не унывали, а держались за эту жизнь, как можно дольше.

«Хочется приносить людям радость». Как мастерица в инвалидном кресле создаёт мультяшных персонажей и «живые» цветы-23
# Хобби # Творчество

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