«Хочется приносить людям радость». Как мастерица в инвалидном кресле создаёт мультяшных персонажей и «живые» цветы

Владимир Сыроежко, муж:

Я люблю собирать, а жена любит перебирать.

Михалина Сыроежко, рукодельница:

В Беловежской пуще выросли, очень любим в лес ходить. В этой семье даже фамилия добрая и говорящая – Сыроежко. Ходить за ручку Михалина и Владимир стали еще в школе. Настоящую любовь не разрушило горе. Из-за перенесенного на ногах гриппа у жены отказали суставы. Пришлось расстаться с профессией ткачихи. Но в инвалидном кресле у рукодельницы открылось новое дыхание.

Михалина Сыроежко:

Подружилась с интернетом, там очень много мастериц. Мне очень понравился материал фоамиран – это пористая резина или его еще называют замша, экологический чистый материал. Единственное, чего боится – солнца.

На Новый год очень хорошо получился Щелкунчик. Здесь использован глиттерный фоамиран.

Михалине было с кого брать пример. Мама знатно ткала на кроснах. Теперь она создает уют в своем доме. На стенах вышитые крестиком полотна, как со страниц романов.

На подоконнике – прекрасная оранжерея. Эти орхидеи и фиалки кажутся живыми.

Михалина Сыроежко:

Последнее, что делала – рождественскую звезду. Здесь нужны специальные молты, чтобы оттиски листьев, эти все прожилки выделить. Такой цветок я делаю где-то неделю.

Муж и сын привозят пакетами фоамиран и поддерживают идеи. Мультяшные персонажи вызывают улыбку, потому что каждый день мастерица встречает со светлыми мыслями. Вяжет амигуруми, декорирует ручки и дарит лето при помощи украшений.

Михалина Сыроежко:

Я сама сделала из самозатвердевающей глины вот этого лебедя, но это проба пера. Хочется приносить людям радость, пишут очень много приятных отзывов.

Денис Сыроежко, сын:

Мы передавали игрушки в детские дома. Михалина с радостью бы проводила мастер-классы для детей. И, возможно, когда-нибудь появится кружок на дому. Чудес волшебница не ждет, а создает их сама. Есть творческие планы и у родных.

Владимир Сыроежко:

Она перенесла где-то 13 операций и это пример стойкого человека. Когда на пенсию выйду, займусь продажей ее работ.