Хаяо Миядзаки нарисовал символ 2023 года. Как он выглядит в глазах режиссёра «Унесённые призраками» и «Ходячий замок»?

В Японии есть традиция отправлять семье, друзьям и знакомым новогодние открытки, которые называются нэнгадзё. И в этой традиции принимает участие знаменитый режиссёр Хаяо Миядзаки.

Обычно нэнгадзё изображает животное года. И основатель Studio Ghibli в соцсетях компании ежегодно изображает зверя. Давайте посмотрим внимательнее.