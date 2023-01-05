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Хаяо Миядзаки нарисовал символ 2023 года. Как он выглядит в глазах режиссёра «Унесённые призраками» и «Ходячий замок»?

05 января 2023 09:51
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В Японии есть традиция отправлять семье, друзьям и знакомым новогодние открытки, которые называются нэнгадзё. И в этой традиции принимает участие знаменитый режиссёр Хаяо Миядзаки.

Обычно нэнгадзё изображает животное года. И основатель Studio Ghibli в соцсетях компании ежегодно изображает зверя. Давайте посмотрим внимательнее.

Хаяо Миядзаки нарисовал символ 2023 года. Как он выглядит в глазах режиссёра «Унесённые призраками» и «Ходячий замок»? -1

Фото: twitter.com/JP_GHIBLI  

31 декабря 2021 года Миядзаки нарисовал Тигра. Скажем прямо, символ года выглядит грустным и словно бы напуганным. Может, у Хаяо есть и дар предсказателя? Ведь год Тигра и впрямь был не самый простой. А что же нас ожидает в 2023-м?

Хаяо Миядзаки нарисовал символ 2023 года. Как он выглядит в глазах режиссёра «Унесённые призраками» и «Ходячий замок»? -4

Фото: twitter.com/JP_GHIBLI  

Вот такого хозяина 2023 года изобразил режиссёр. Согласитесь, выглядит гораздо оптимистичнее.

Кстати, ранее мы рассказывали о кроликах. Если хотите узнать больше о символе 2023 года, читайте здесь.

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# Новый год # калейдоскоп # Новости Японии # Фотофакт

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