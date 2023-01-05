Хаяо Миядзаки нарисовал символ 2023 года. Как он выглядит в глазах режиссёра «Унесённые призраками» и «Ходячий замок»?
В Японии есть традиция отправлять семье, друзьям и знакомым новогодние открытки, которые называются нэнгадзё. И в этой традиции принимает участие знаменитый режиссёр Хаяо Миядзаки.
Обычно нэнгадзё изображает животное года. И основатель Studio Ghibli в соцсетях компании ежегодно изображает зверя. Давайте посмотрим внимательнее.
Фото: twitter.com/JP_GHIBLI
31 декабря 2021 года Миядзаки нарисовал Тигра. Скажем прямо, символ года выглядит грустным и словно бы напуганным. Может, у Хаяо есть и дар предсказателя? Ведь год Тигра и впрямь был не самый простой. А что же нас ожидает в 2023-м?
Фото: twitter.com/JP_GHIBLI
Вот такого хозяина 2023 года изобразил режиссёр. Согласитесь, выглядит гораздо оптимистичнее.
Кстати, ранее мы рассказывали о кроликах. Если хотите узнать больше о символе 2023 года, читайте здесь.
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