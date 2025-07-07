В 2025 году в Октябрьском районе введут в эксплуатацию 22 многоквартирных жилых дома

В 2025 году в Октябрьском районе планируют ввести в эксплуатацию 22 многоэтажки. Их общая площадь – более 200 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это практически третья часть всего строящегося жилья в Минске. Октябрьский район – лидер по возведению жилья. Уже в эксплуатацию ввели 13 многоквартирных домов. На территории района возводится многофункциональный комплекс «Минск Мир». Его строят по принципу город в городе.

Денис Вихренко, первый заместитель главы администрации Октябрьского района:

Комплекс развивается динамично, и параллельно с жилищным строительством ускоряется строительство социальных объектов. Две школы в настоящее время у нас в стадии строительства, одна из которых уже в сентябре примет первых учащихся. Две поликлиники (детская и взрослая) на 680 и 850 посещений в смену, которые также в текущем году примут первых посетителей.

Всего в 2025 году в Минске запланировано ввести почти 700 тысяч квадратных метров жилья. Из них более 100 тысяч квадратов – с господдержкой. Особое внимание гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, многодетным семьям.