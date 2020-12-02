Готовим блинчики с ветчиной и сыром. Фирменный рецепт от шеф-повара Артёма Ракецкого

Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное и вкусное блюдо вместе с профессиональным поваром Артёмом Ракецким.

К яйцам добавляем сахар и венчиком немного взбиваем эту массу.

Далее – добавляем молоко, муку и хорошее количество растительного масла и снова перемешиваем до однородности.

Разогреваем сковороду, добавляем немного растительного и сливочного масла и наливаем тесто. Для этого берём сковородку, в середину наливаем тесто и распределяем его по всей поверхности сковородки. Поджариваем с двух сторон.

Не забываем про блины. Поджаривать блин сильно не нужно, потому что мы будем ещё его прожаривать с начинкой.

Первый блин у нас готов, мы наполняем его начинкой. Для этого берём немного ветчины, сыра и заворачиваем, подгибая каждый краешек, в конвертик.