Готовим блинчики с ветчиной и сыром. Фирменный рецепт от шеф-повара Артёма Ракецкого
Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное и вкусное блюдо вместе с профессиональным поваром Артёмом Ракецким.
Ингредиенты: молоко (полстакана), мука (3 ст.л.), яйца (2 шт), сахар (2 ст.л.), ветчина, сыр, сметана, сливочное и растительное масло.
К яйцам добавляем сахар и венчиком немного взбиваем эту массу.
Далее – добавляем молоко, муку и хорошее количество растительного масла и снова перемешиваем до однородности.
Разогреваем сковороду, добавляем немного растительного и сливочного масла и наливаем тесто. Для этого берём сковородку, в середину наливаем тесто и распределяем его по всей поверхности сковородки. Поджариваем с двух сторон.
Пока жарятся блинчики, займёмся начинкой. Для этого нарезаем соломкой ветчину.
На мелкой тёрке натираем сыр.
Не забываем про блины. Поджаривать блин сильно не нужно, потому что мы будем ещё его прожаривать с начинкой.
Первый блин у нас готов, мы наполняем его начинкой. Для этого берём немного ветчины, сыра и заворачиваем, подгибая каждый краешек, в конвертик.
Точно так же поступаем со всеми остальными блинчиками.
Добавляем на сковороду немного растительного масла, также для красивого цвета и вкуса – сливочное масло и отправляем обжариваться блины, обязательно кладём шовчиком вниз, чтобы они прожарились и не расползались.
Чтобы избавиться от излишек масла, промокните блинчики бумажным полотенцем. Укладываем на тарелке блинчики и добавляем немного сметаны.