Прямой эфир

Готовим блинчики с ветчиной и сыром. Фирменный рецепт от шеф-повара Артёма Ракецкого

02 декабря 2020 07:09
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное и вкусное блюдо вместе с профессиональным поваром Артёмом Ракецким.

Ингредиенты: молоко (полстакана), мука (3 ст.л.), яйца (2 шт), сахар (2 ст.л.), ветчина, сыр, сметана, сливочное и растительное масло.

Готовим блинчики с ветчиной и сыром. Фирменный рецепт от шеф-повара Артёма Ракецкого -1

К яйцам добавляем сахар и венчиком немного взбиваем эту массу.

Готовим блинчики с ветчиной и сыром. Фирменный рецепт от шеф-повара Артёма Ракецкого -4

Далее – добавляем молоко, муку и хорошее количество растительного масла и снова перемешиваем до однородности.

Готовим блинчики с ветчиной и сыром. Фирменный рецепт от шеф-повара Артёма Ракецкого -7

Разогреваем сковороду, добавляем немного растительного и сливочного масла и наливаем тесто. Для этого берём сковородку, в середину наливаем тесто и распределяем его по всей поверхности сковородки. Поджариваем с двух сторон.

Готовим блинчики с ветчиной и сыром. Фирменный рецепт от шеф-повара Артёма Ракецкого -10

Пока жарятся блинчики, займёмся начинкой. Для этого нарезаем соломкой ветчину.

Готовим блинчики с ветчиной и сыром. Фирменный рецепт от шеф-повара Артёма Ракецкого -13

На мелкой тёрке натираем сыр.

Готовим блинчики с ветчиной и сыром. Фирменный рецепт от шеф-повара Артёма Ракецкого -16

Не забываем про блины. Поджаривать блин сильно не нужно, потому что мы будем ещё его прожаривать с начинкой.

Первый блин у нас готов, мы наполняем его начинкой. Для этого берём немного ветчины, сыра и заворачиваем, подгибая каждый краешек, в конвертик.

Готовим блинчики с ветчиной и сыром. Фирменный рецепт от шеф-повара Артёма Ракецкого -19

Точно так же поступаем со всеми остальными блинчиками.

Готовим блинчики с ветчиной и сыром. Фирменный рецепт от шеф-повара Артёма Ракецкого -22

Добавляем на сковороду немного растительного масла, также для красивого цвета и вкуса – сливочное масло и отправляем обжариваться блины, обязательно кладём шовчиком вниз, чтобы они прожарились и не расползались.

Готовим блинчики с ветчиной и сыром. Фирменный рецепт от шеф-повара Артёма Ракецкого -25

Чтобы избавиться от излишек масла, промокните блинчики бумажным полотенцем. Укладываем на тарелке блинчики и добавляем немного сметаны.

Готовим блинчики с ветчиной и сыром. Фирменный рецепт от шеф-повара Артёма Ракецкого -28

Приятного аппетита!

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