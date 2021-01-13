«Это помогает раскрыть женский потенциал». Показываем два необычных современных стиля в хореографии

Это не бурлеск, это не вог, это не джаз – это все и сразу. Высокая хореография. Страсть на каблуках. Хай хилс – чувственный танец из-за голливудских холмов свел с ума и белорусских леди. Женская энергетика, перед которой сложно устоять. Но удерживать равновесие на шпильках в танцевальной нирване – навык истинных сердцеедок.

Олег Крыж, тренер по танцам:

Любую хореографию, которую вы танцуете, вы можете сделать это на каблуках – это будет уже Хай хилс. Когда девушки начинают хорошо танцевать, двигаться, они становятся открытыми, более уверенными, они сильны физически. Это никак не может не отразиться на их поведении в обществе, в компании. Мы ставим походку, осанку, чтобы это были плечи назад, вниз, грудь вперед – это помогает им раскрыть свой женский потенциал.

Хай хилс – путь к познанию себя. Месяцы тренировок способны «затанцевать» зажимы и страхи, а комплексы – навсегда «загнать под каблук». Юлия Лихачева:

Танцы действительно раскрепощают, они помогают чувствовать себя уверенной, даже немножко звездой. Екатерина:

Через танец люди учатся наслаждаться собой именно как человеком, как девушкой, как женщиной.

Оксана:

Бывает сидишь дома, очень грустно и думаешь: «Пойду на тренировку, может лучше станет». Ты приходишь и тренер может тебе настроение поднять, и ты можешь зарядиться какой-то положительной эмоцией. Восточная мудрость гласит: «Не бойся медлить. Бойся остановиться». Если танцы на каблуках для вас слишком высокая материя, попробуйте К-pop. Корейский танец берет курс на покорение всего мира. Зажигательные восточные нотки в современной хореографии расширяют танцевальные горизонты.

Диана Аглушевич, тренер по танцам:

Как танцевальное направление он представляет собой смесь разных современных направлений, как хип-хоп, джаз-фанк, дэнсхолл, вог и многое другое. Все эти сценические выступления с абсолютно разными костюмами, с перевоплощением, это очень разные образы и роли на сцене. Физически мы развиваем абсолютно все: начиная просто с физической нагрузки и заканчивая растяжкой и выносливостью.

Августа Сизонова, тренер по танцам:

Помимо физических способностей, развивается еще и актерское мастерство, потому что нам нужно играть лицом, когда мы выступаем на сцене или записываем кавер-видео. Бывает, приходят очень закрытые ученики, а потом через полгода или год я уже вижу, что они со всеми общаются, танцуют, не стесняются.

Сценические постановки корейских поп-бендов воплощаются и на белорусских танцполах. Овладеть стилем значит преодолеть себя. Анастасия Алексеюк:

На данный момент мое тело прекрасно себя ощущает. Я двигаюсь намного лучше, чем раньше. Я могла зажимать свои эмоции, но в данном направлении я раскрылась полностью.