Мамы оставили отцов наедине с детьми – вот, что из этого получилось. Две истории

Связь между отцом и ребенком бывает очень сильной. Всегда интересно наблюдать, как отцы общаются с детьми или придумывают, как насмешить или успокоить ребенка.
Вот две истории из жизни отцов.
Отец укладывал ребенка спать и обнаружил забавную реакцию ребенка. Когда отец касался правой руки ребенка – левая взметалась вверх. И наоборот. Этот реакция настолько поразила родителей, что они сняли движения сына на видео и опубликовали. Ролик стал вирусным.
Многие интернет-пользователи были обеспокоены такой реакцией малыша, однако отец успокоил их. Сейчас маленькому герою ролика уже больше 15 лет.
Врачи объяснили, почему такие движения это нормально – ответ по ссылке.
Во второй истории отец проявил свою находчивость и смог успокоить плачущего ребенка.
Мужчина остался наедине с 3-месячным сыном, пока мама отлучилась по делам. Малыш не мог долго успокоиться и отец решил применить хитрость. Он взял футболку, которую носила жена, и поднес к малышу. Тот практически мгновенно перестал плакать и обнял вещь мамы.
Многие отцы признались, что им тоже удалось так успокоить своих детей.
Трогательные кадры смотрите здесь.