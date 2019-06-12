Мамы оставили отцов наедине с детьми – вот, что из этого получилось. Две истории

Связь между отцом и ребенком бывает очень сильной. Всегда интересно наблюдать, как отцы общаются с детьми или придумывают, как насмешить или успокоить ребенка.

Вот две истории из жизни отцов.

Отец укладывал ребенка спать и обнаружил забавную реакцию ребенка. Когда отец касался правой руки ребенка – левая взметалась вверх. И наоборот. Этот реакция настолько поразила родителей, что они сняли движения сына на видео и опубликовали. Ролик стал вирусным.