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«Фотография была в прыжке». 5 креативных снимков–победителей конкурса «Познай Беларусь»

26 декабря 2018 07:43
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Назвали победителей конкурса «Познай Беларусь».

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – лауреат Республиканского туристического смотра-конкурса «Познай Беларусь» в номинации «Фотография года» – Дмитрий Зинкевич.

Что вы фотографировали для конкурса?

Дмитрий Зинкевич, лауреат Республиканского туристического смотра-конкурса «Познай Беларусь» в номинации «Фотография года»:
О конкурсе узнала моя супруга Екатерина. В прошлом году она зашла в Интернет и на каком-то портале нашла информацию про этот конкурс, и она решила поучаствовать. Фотографировались мы с ней вдвоём и в прошлом году она вошла в лауреаты. На каждой фотографии мы с супругой держались за руки на фоне достопримечательностей Беларуси.

«Фотография была в прыжке». 5 креативных снимков–победителей конкурса «Познай Беларусь» -1

«Фотография была в прыжке». 5 креативных снимков–победителей конкурса «Познай Беларусь» -3

«Фотография была в прыжке». 5 креативных снимков–победителей конкурса «Познай Беларусь» -5

В этом году она подала заявки и отдельно отправила мои фотографии, там уже были немножко другие. Идея была моя, мне нравится что-то такое креативное. Фотография была в прыжке. Многие даже спрашивали, как вас так подвесили на канате. Для меня не было сложности прыгнуть, приземлиться спокойно, сделать фотографию в несколько подходов, отправить, ну, и выиграть.

А вы фотографировались на фоне чего?

Дмитрий Зинкевич:
На фоне Новогрудка. Выбор такой, потому что мы проезжали мимо Новогрудка и тут я говорю: «Давай-ка сделаем так». Всё, обычная фотография.

«Фотография была в прыжке». 5 креативных снимков–победителей конкурса «Познай Беларусь» -8

Следующий пункт, где мы остановились, наверное, нам тоже было интересно найти место, где есть старая мельница. Мы искали в Интернете, как-то информации особо не было. Случайно поехали в музей, это в Озерце, в городе Минске, там таких мельниц три. Такая же система, такой же полёт.

«Фотография была в прыжке». 5 креативных снимков–победителей конкурса «Познай Беларусь» -11

# Фотография # калейдоскоп # Дмитрий Зинкевич # Фотофакт

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