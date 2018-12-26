«Фотография была в прыжке». 5 креативных снимков–победителей конкурса «Познай Беларусь»

Дмитрий Зинкевич, лауреат Республиканского туристического смотра-конкурса «Познай Беларусь» в номинации «Фотография года»: О конкурсе узнала моя супруга Екатерина. В прошлом году она зашла в Интернет и на каком-то портале нашла информацию про этот конкурс, и она решила поучаствовать. Фотографировались мы с ней вдвоём и в прошлом году она вошла в лауреаты. На каждой фотографии мы с супругой держались за руки на фоне достопримечательностей Беларуси.

В этом году она подала заявки и отдельно отправила мои фотографии, там уже были немножко другие. Идея была моя, мне нравится что-то такое креативное. Фотография была в прыжке. Многие даже спрашивали, как вас так подвесили на канате. Для меня не было сложности прыгнуть, приземлиться спокойно, сделать фотографию в несколько подходов, отправить, ну, и выиграть.

А вы фотографировались на фоне чего?

Дмитрий Зинкевич:

На фоне Новогрудка. Выбор такой, потому что мы проезжали мимо Новогрудка и тут я говорю: «Давай-ка сделаем так». Всё, обычная фотография.