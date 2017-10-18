Официально: Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах

Новости России. Ксения Собчак объявила о своем решении участвовать в выборах президента России. Телеведущая заявила, что голосование за нее фактически будет возвращением графы «Против всех».

О планах выдвижения своей кандидатуры Собчак сообщила в письме, отправленном в газету «Ведомости».

В письме Ксения Собчак подчеркнула, что ей «не все равно, какой станет страна».

Ксения Собчак (цитата из письма, опубликованного на сайте «Ведомостей»):

В отличие от вечных кандидатов, которым приходится объяснять, почему они достойны быть президентами Российской Федерации, моя задача проста – я должна пояснить, почему подхожу на роль кандидата «Против всех». <…>. Я знаю, чем я рискую, и доказала свою готовность идти на эти риски. Мне есть чем заниматься, но я откладываю все, чтобы сделать то, что я считаю нужным (и возможным) в этот политический момент. <…>. Я против революции. Но я – хороший посредник и организатор.

В тексте письма обозначены несколько пунктов.

Собчак задает вопросы «Что делать?», «Как делать?», «Почему я?», «Что дальше?». И дает на них ответы.

«Ближайшее время я посвящу формированию моего штаба и приглашаю, более того – прошу, все демократические силы делегировать в него если не представителей, то наблюдателей. Я открыта для консультаций со всеми политическими силами. В самое ближайшее время будут формироваться фандрайзинговые, волонтерские команды, откроется сайт кампании. Мы обещаем, что работа будет полностью прозрачной для граждан и наблюдателей, открытой для всех средств массовой информации, российских и зарубежных», – отмечает Собчак.