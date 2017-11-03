Под комментатором Василием Уткиным сломалось кресло в прямом эфире

Новости России. Под российским спортивным комментатором Василием Уткиным сломалось кресло в прямом эфире на радиостанции.
Ролик со своим падением Уткин выложил в Instagram. На видео можно рассмотреть, как комментатор неожиданно опрокинулся, упал со стула и некоторое время не мог подняться.
После того как Уткин вернулся в кресло, он рассказал радиослушателям, что «это восхитительно». Мужчина добавил, что он сейчас весит 150 кг, а такие кресла обычно рассчитаны на 110.
Скриншот из видео. Источник: instagram.com/realradioutkin
Василий Уткин, комментатор:
Это примерно пятнадцатый конь, павший подо мной, начиная с 8 класса школы. Но первый – в эфире! Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить дома без взрослых.
В комментариях к посту Уткина пользователи назвали падение действительно неожиданным и отметили, что Василий не растерялся и показал пример «прикладной самоиронии с налетом здорового сарказма».
Несколько лет назад ведущая CNN упала в обморок в прямом эфире – здесь подробнее.