Прямой эфир

Под комментатором Василием Уткиным сломалось кресло в прямом эфире

03 ноября 2017 09:46
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Новости России. Под российским спортивным комментатором Василием Уткиным сломалось кресло в прямом эфире на радиостанции.

Ролик со своим падением Уткин выложил в Instagram. На видео можно рассмотреть, как комментатор неожиданно опрокинулся, упал со стула и некоторое время не мог подняться.

После того как Уткин вернулся в кресло, он рассказал радиослушателям, что «это восхитительно». Мужчина добавил, что он сейчас весит 150 кг, а такие кресла обычно рассчитаны на 110.

Под комментатором Василием Уткиным сломалось кресло в прямом эфире-1

Скриншот из видео. Источник: instagram.com/realradioutkin

Василий Уткин, комментатор:
Это примерно пятнадцатый конь, павший подо мной, начиная с 8 класса школы. Но первый в эфире! Все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить дома без взрослых.

В комментариях к посту Уткина пользователи назвали падение действительно неожиданным и отметили, что Василий не растерялся и показал пример «прикладной самоиронии с налетом здорового сарказма».

Несколько лет назад ведущая CNN упала в обморок в прямом эфире – здесь подробнее.

# Фотофакт # Курьезы # калейдоскоп # Василий Уткин

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